Тасоев принес России первое золото чемпионата мира по дзюдо в Баку

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира-2026, который проходит в Баку (Азербайджан).

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг россиянин одержал досрочную победу над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на чемпионате мира-2026 по дзюдо.

Золото Тасоева стало четвертой медалью сборной России на чемпионате мира в Баку. Ранее бронзовые награды завоевали Сабина Гилязова (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг).

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.