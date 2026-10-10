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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 10 октября: на каком месте сборная России

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 10 октября: Япония лидирует, Россия завоевала первое золото

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Инал Тасоев.
Фото Reuters

В субботу, 10 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку завершились индивидуальные соревнования. В заключительный день спортсмены разыграли медали в тяжелых весовых категориях.

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он досрочно победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.

Золотая медаль Тасоева стала первой для сборной России на турнире.

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В женской категории свыше 78 кг чемпионкой мира стала представительница Южной Кореи Ли Хен Джи, победившая в финале француженку Роман Дико. Бронзовые медали завоевали россиянка Мария Иванова и израильтянка Раз Гершко. Иванова в схватке за третье место досрочно победила итальянку Асю Тавано.

Ранее бронзовые награды завоевали Сабина Гилязова, Мадина Таймазова и Нияз Билалов. Таким образом, сборная России завершила индивидуальные соревнования с пятью медалями — одной золотой и четырьмя бронзовыми.

Медальный зачет после седьмого дня

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

7

2

3

12

2

Грузия

2

1

1

4

3

Испания

1

2

1

4

4

Азербайджан

1

2

4

7

5

ОАЭ

1

1

0

2

6

Россия

1

0

5

6

7

Южная Корея

1

0

0

1

8

Франция

0

2

2

4

9

Италия

0

1

2

3

10

Израиль

0

1

1

2

11

Австрия

0

1

0

1

Казахстан

0

1

0

1

13

Сербия

0

0

3

3

14

Германия

0

0

2

2

Чехия

0

0

2

2

16

Монголия

0

0

1

1

Хорватия

0

0

1

1

Молдавия

0

0

1

1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальном первенстве приняли участие 622 спортсмена из 93 стран. В воскресенье, 11 октября, состоится смешанный командный турнир.

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