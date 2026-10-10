ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 10 октября: Япония лидирует, Россия завоевала первое золото
В субботу, 10 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку завершились индивидуальные соревнования. В заключительный день спортсмены разыграли медали в тяжелых весовых категориях.
Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он досрочно победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.
Золотая медаль Тасоева стала первой для сборной России на турнире.
В женской категории свыше 78 кг чемпионкой мира стала представительница Южной Кореи Ли Хен Джи, победившая в финале француженку Роман Дико. Бронзовые медали завоевали россиянка Мария Иванова и израильтянка Раз Гершко. Иванова в схватке за третье место досрочно победила итальянку Асю Тавано.
Ранее бронзовые награды завоевали Сабина Гилязова, Мадина Таймазова и Нияз Билалов. Таким образом, сборная России завершила индивидуальные соревнования с пятью медалями — одной золотой и четырьмя бронзовыми.
Медальный зачет после седьмого дня
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Япония
|
7
|
2
|
3
|
12
|
2
|
Грузия
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
Испания
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4
|
Азербайджан
|
1
|
2
|
4
|
7
|
5
|
ОАЭ
|
1
|
1
|
0
|
2
|
6
|
Россия
|
1
|
0
|
5
|
6
|
7
|
Южная Корея
|
1
|
0
|
0
|
1
|
8
|
Франция
|
0
|
2
|
2
|
4
|
9
|
Италия
|
0
|
1
|
2
|
3
|
10
|
Израиль
|
0
|
1
|
1
|
2
|
11
|
Австрия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Казахстан
|
0
|
1
|
0
|
1
|
13
|
Сербия
|
0
|
0
|
3
|
3
|
14
|
Германия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
Чехия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
16
|
Монголия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Хорватия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Молдавия
|
0
|
0
|
1
|
1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальном первенстве приняли участие 622 спортсмена из 93 стран. В воскресенье, 11 октября, состоится смешанный командный турнир.