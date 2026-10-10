ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 10 октября: Япония лидирует, Россия завоевала первое золото

В субботу, 10 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку завершились индивидуальные соревнования. В заключительный день спортсмены разыграли медали в тяжелых весовых категориях.

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он досрочно победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.

Золотая медаль Тасоева стала первой для сборной России на турнире.

В женской категории свыше 78 кг чемпионкой мира стала представительница Южной Кореи Ли Хен Джи, победившая в финале француженку Роман Дико. Бронзовые медали завоевали россиянка Мария Иванова и израильтянка Раз Гершко. Иванова в схватке за третье место досрочно победила итальянку Асю Тавано.

Ранее бронзовые награды завоевали Сабина Гилязова, Мадина Таймазова и Нияз Билалов. Таким образом, сборная России завершила индивидуальные соревнования с пятью медалями — одной золотой и четырьмя бронзовыми.

Медальный зачет после седьмого дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 7 2 3 12 2 Грузия 2 1 1 4 3 Испания 1 2 1 4 4 Азербайджан 1 2 4 7 5 ОАЭ 1 1 0 2 6 Россия 1 0 5 6 7 Южная Корея 1 0 0 1 8 Франция 0 2 2 4 9 Италия 0 1 2 3 10 Израиль 0 1 1 2 11 Австрия 0 1 0 1 Казахстан 0 1 0 1 13 Сербия 0 0 3 3 14 Германия 0 0 2 2 Чехия 0 0 2 2 16 Монголия 0 0 1 1 Хорватия 0 0 1 1 Молдавия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальном первенстве приняли участие 622 спортсмена из 93 стран. В воскресенье, 11 октября, состоится смешанный командный турнир.