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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 9 октября: на каком месте сборная России

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 9 октября: Япония лидирует, Россия делит 11-е место

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

В пятницу, 9 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку разыграли медали в двух весовых категориях — до 100 кг у мужчин и до 78 кг у женщин.

В мужском турнире золото завоевал представитель Грузии Илья Суламанидзе, победивший в финале японца Доту Араи. Бронзовые медали выиграли россиянин Нияз Билалов и итальянец Дженнаро Пирелли.

В схватке за третье место Билалов победил соотечественника Армана Адамяна. Эта награда стала для сборной России третьей на турнире после бронзовых медалей Сабины Гилязовой и Мадины Таймазовой.

В женской категории до 78 кг чемпионкой мира стала Елизавета Литвиненко, представляющая ОАЭ. В финале она одержала победу над француженкой Кайлой Иссуфи. Бронзовые награды достались японке Курене Икеде и немке Анне Монте Олек.

Медальный зачет после шестого дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 7 2 3 12
2 Грузия 2 1 1 4
3 Испания 1 2 1 4
4 Азербайджан 1 1 3 5
5 ОАЭ 1 1 0 2
6 Италия 0 1 2 3
Франция 0 1 2 3
8 Австрия 0 1 0 1
Израиль 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
11 Россия 0 0 3 3
Сербия 0 0 3 3
13 Германия 0 0 2 2
14 Монголия 0 0 1 1
Чехия 0 0 1 1
Хорватия 0 0 1 1
Молдавия 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

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