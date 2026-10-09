ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 9 октября: Япония лидирует, Россия делит 11-е место
В пятницу, 9 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо в Баку разыграли медали в двух весовых категориях — до 100 кг у мужчин и до 78 кг у женщин.
В мужском турнире золото завоевал представитель Грузии Илья Суламанидзе, победивший в финале японца Доту Араи. Бронзовые медали выиграли россиянин Нияз Билалов и итальянец Дженнаро Пирелли.
В схватке за третье место Билалов победил соотечественника Армана Адамяна. Эта награда стала для сборной России третьей на турнире после бронзовых медалей Сабины Гилязовой и Мадины Таймазовой.
В женской категории до 78 кг чемпионкой мира стала Елизавета Литвиненко, представляющая ОАЭ. В финале она одержала победу над француженкой Кайлой Иссуфи. Бронзовые награды достались японке Курене Икеде и немке Анне Монте Олек.
Медальный зачет после шестого дня
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Япония
|7
|2
|3
|12
|2
|Грузия
|2
|1
|1
|4
|3
|Испания
|1
|2
|1
|4
|4
|Азербайджан
|1
|1
|3
|5
|5
|ОАЭ
|1
|1
|0
|2
|6
|Италия
|0
|1
|2
|3
|Франция
|0
|1
|2
|3
|8
|Австрия
|0
|1
|0
|1
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|11
|Россия
|0
|0
|3
|3
|Сербия
|0
|0
|3
|3
|13
|Германия
|0
|0
|2
|2
|14
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Индивидуальные соревнования завершатся 10 октября, а 11 октября состоится командный турнир. В индивидуальном первенстве участвуют 622 спортсмена из 93 стран.