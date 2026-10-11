В сборной России по дзюдо назвали серебро чемпионата мира хорошим результатом

Главный тренер сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Баку.

Россия завоевала шесть медалей: золото взял Инал Тасоев (свыше 100 кг), серебро — в турнире смешанных команд, четыре бронзы принесли Сабина Гилязова (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг). В финале россияне уступили японцам.

«Это хороший результат. Не «удовлетворительный» и не «неудовлетворительный»: это была хорошая борьба и хороший результат. Серебро — это хороший результат с учетом качества борьбы, которое было в финале. Качеством борьбы мы довольны. Каждая схватка могла развернуться в нашу пользу», — сказал Морозов ТАСС.

Впереди у сборной России — турнир в Абу-Даби, командный чемпионат Европы, «Мастерс» и «Большой шлем» в Токио.

На чемпионате мира Россия выступала с национальным флагом и гимном.

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