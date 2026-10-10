ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 10 октября
В субботу, 10 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории свыше 100 кг у мужчин и свыше 78 кг у женщин.
10 октября, суббота
10.30 мск. Предварительный раунд
- Мужчины — свыше 100 кг
- Женщины — свыше 78 кг
17.00 мск. Финальный блок
- Мужчины — свыше 100 кг
- Женщины — свыше 78 кг
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.
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