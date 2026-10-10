ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 10 октября

В субботу, 10 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории свыше 100 кг у мужчин и свыше 78 кг у женщин.

10 октября, суббота

10.30 мск. Предварительный раунд

Мужчины — свыше 100 кг

Женщины — свыше 78 кг

17.00 мск. Финальный блок

Мужчины — свыше 100 кг

Женщины — свыше 78 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.