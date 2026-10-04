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Чемпионат мира по дзюдо 2026: дата и место, расписание, состав сборной России, где смотреть трансляции

Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF)
Что важно знать о турнире.

На чемпионате мира по дзюдо-2026 примут участие более 620 спортсменов из 93 стран. Будут разыграны 15 комплектов медалей — 14 в индивидуальных соревнованиях и один в смешанном командном турнире.

Дата и место проведения

Чемпионат мира по дзюдо пройдет на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Баку во второй раз в истории примет ЧМ. Впервые турнир прошел здесь в 2018 году.

В зависимости от конфигурации Национальная гимнастическая арена вмещает от 5 до 9,6 тысячи зрителей.

Арена ориентирована прежде всего на проведение соревнований по спортивной и художественной гимнастике. При этом инфраструктура позволяет принимать турниры и по другим видам спорта. Кроме спортивных событий, здесь проводят концерты и другие культурные мероприятия.

Аюб Блиев.
Фото Global Look Press

Расписание чемпионата мира по дзюдо-2026

4 октября (воскресенье)

10.30. Мужчины до 60 кг. Женщины до 48 кг

5 октября (понедельник)

9.00. Мужчины до 66 кг. Женщины до 52 кг

6 октября (вторник)

9.30. Мужчины до 73 кг. Женщины до 57 кг

7 октября (среда)

9.30. Мужчины до 81 кг. Женщины до 63 кг

8 октября (четверг)

9.30. Мужчины до 90 кг. Женщины до 70 кг

9 октября (пятница)

9.30. Мужчины до 100 кг. Женщины до 78 кг

10 октября (суббота)

10.30. Мужчины свыше 100 кг. Женщины свыше 78 кг

11 октября (воскресенье)

8.30. Смешанные командные соревнования

Время начала — московское.

С 4 по 11 октября начало финальных блоков — в 17.00 мск.

Арман Адамян.
Фото Global Look Press

Состав сборной России по дзюдо

В состав сборной России на чемпионат мира вошли 23 дзюдоиста. В личных соревнованиях выступят 18 спортсменов, еще пять включены в заявку специально на смешанный командный турнир.

Это первый чемпионат мира после периода ограничений, на котором российские дзюдоисты выступят с национальным флагом и гимном. Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право выступать с национальной символикой 27 ноября 2025 года. Решение вступило в силу с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби.

Мужчины

  • до 60 кг — Аюб Блиев;
  • до 66 кг — Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов;
  • до 73 кг — Данил Лаврентьев;
  • до 90 кг — Егор Андони;
  • до 100 кг — Нияз Билалов, Арман Адамян;
  • свыше 100 кг — Валерий Ендовицкий, Инал Тасоев.

Женщины

  • до 48 кг — Сабина Гилязова, Марина Воробьева;
  • до 57 кг — Ольга Мухина, Ирина Зуева;
  • до 63 кг — Дали Лилуашвили;
  • до 70 кг — Мадина Таймазова, Тамара Лищенко;
  • свыше 78 кг — Элис Старцева, Мария Иванова.

Смешанная команда

  • Буян-Херел Санаа;
  • Мансур Лорсанов;
  • Тамерлан Башаев;
  • Наталья Елкина;
  • Александра Бабинцева.
Инал Тасоев.
Фото AFP

Главные претенденты сборной России на медали

В 2026-м в заявку сборной на чемпионат мира в Баку не попали два действующих чемпиона мира — Матвей Каниковский и Тимур Арбузов. В этом году наряду с опытными дзюдоистами в Азербайджане выступят дебютанты, прошедшие полный цикл подготовки.

Основное внимание будет приковано к Иналу Тасоеву (свыше 100 кг), двукратному чемпиону мира и лидеру мирового рейтинга Международной федерации дзюдо. Его участие существенно повышает шансы сборной России на медали в Баку.

В&nbsp;каких видах спорта российских спортсменов допустили с&nbsp;флагом: возвращение на&nbsp;международную арену.Российский флаг в спорте: хроника возвращения — от юниоров МОК до взрослых турниров

Среди основных претендентов на медали в весовой категории до 100 кг сразу два россиянина — Арман Адамян и Нияз Билалов. Также хорошие шансы на награды у Аюба Блиева (до 60 кг). Среди женщин один из главных российских шансов на медаль связан с Мадиной Таймазовой (до 70 кг).

Мадина Таймазова.
Фото Global Look Press

Результаты россиян на чемпионате мира-2025

На чемпионате мира по дзюдо-2025, который проходил в Будапеште, Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) завоевали золотые медали. Бронзовыми призерами стали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Где смотреть трансляции

Телеканалы холдинга «Матч ТВ» во всех деталях осветят чемпионат мира по дзюдо. Прямые трансляции и повторы будут в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч! Боец», «Матч! Страна» и «Матч! Арена».

Также чемпионат мира по дзюдо в полном объеме можно смотреть на канале JudoTV, в том числе с комментарием на русском языке.

Российская дзюдоистка Марина Воробьева (в&nbsp;синем) в&nbsp;поединке против испанки Лауры Мартинес Абеленды.Швейцарский аванс перед чемпионатом мира

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