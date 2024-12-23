«Жалкие попытки сделать из меня предателя Родины неуместны». Боня оправдалась за поддержку Усика

Ранее поздравила украинца с победой.

Известная российская телеведущая Виктория Боня побывала на боксерском поединке британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Позднее она поздравила последнего с победой — и угодила в большой скандал.

Боня сфотографировалась с поясом

О поездке в Эр-Рияд телеведущая сообщила сама в своих социальных сетях. «Тем временем я прилетела в Саудовскую Аравию на бой Usyk против Fury реванш», — было написано в сейчас уже удаленном посте в Telegram-канале Бони.

После победы Усика Виктория выложила в социальных сетях видео, на котором триумфатор показывает саблю Ивана Мазепы, и подписала: «Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!»

Кроме того, Боня сфотографировалась с чемпионским поясом.

Так как Усик — украинский боксер, неоднократно замеченный в поддержке ВСУ и «Азова"* и накануне боя с Фьюри получавший наставления от Владимира Зеленского, его поддержка от российской телеведущей ожидаемо привела к скандалу. По данным SHOT, некоторые россияне готовят жалобы на телеведущую в прокуратуру и прочие инстанции.

В адрес Виктории высказалась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «Инфомошенница Боня приехала на бой и поддержала украинского нациста Усика, который в крайне резкой форме высказывался против России, называл россиян «свинособаками», а на взвешивание выходил с флагом в поддержку батальона «Азов»*».

* Признан террористической организацией в России.

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика 22 декабря. Фото Reuters

Виктория назвала себя патриоткой — «даже в это сложное время»

Уже на следующий день телеведущая обратилась к подписчикам — выложила в соцсетях обращение, в котором заявила, что она просто фанатка бокса: «Вижу, как сейчас паблики и даже СМИ пытаются сделать «новость» и раздуть тему на том, что я приехала на бокс в Саудовскую Аравию «ради одного бойца». Во-первых, это чистая ложь, я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта».

Также Боня заявила, что, несмотря на политическую ситуацию и жизнь в другой стране, она продолжает оставаться патриоткой России: «Во-вторых, я как никто другой отбиваюсь от хейта, живя в Европе. И даже в это сложное время растягиваю в горах именно флаг своей страны — России! Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя Родины просто неуместны. Я имею всего один паспорт — и это паспорт России!»

Боня закончила обращение лаконично: «Вот официальное заявление о провокациях и кривотолках: я поддерживаю Россию».

Помимо обращения телеведущая опубликовала еще и видео, в котором высказалась подробнее: «Я имею только одно гражданство — оно российское. И какая бы ни была сложная ситуация... А она непростая для меня — даже когда я хожу в Канны, я получаю массу хейта... Я поддерживаю свою страну и своего президента. Поэтому сейчас рассказывать мне, что я приехала посмотреть на спорт и предала свою Родину, не надо», — заявила телеведущая.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии. Украинский боец победил единогласным решением судей — 116:112, 116:112, 116:112.