Боксер из Пуэрто-Рико умер спустя неделю после завоевания пояса. В 2024 году он побил рекорд Майка Тайсона

Спортивный мир в шоке.

Боксер Пол Бамба скончался спустя неделю после завоевания титула WBA Gold в весовой категории до 90,71 килограмма. 35-летний спортсмен из Пуэрто-Рико провел насыщенный год и даже побил рекорд Майка Тайсона.

Что известно о смерти

О гибели боксера сообщил его менеджер Шаффер Смит, он же — рэпер Ne-Yo. Смит опубликовал грустный пост в соцсетях, в котором рассказал о произошедшем. Точная причина смерти Пола до сих пор не озвучена. Бамба стал первым клиентом компании американца — их связывала дружба.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленного множества жизней. Он был жестоким, уверенным в себе бойцом с неутолимым желанием достичь величия. Но важнее, что он был потрясающей личностью и вдохновлял многих своим напором и решительностью. Мы убиты горем. Убедительно просим о конфиденциальности и понимании в это трудное время, когда мы все вместе переживаем горе», — написал Смит.

Неделю назад Пол выиграл чемпионский пояс

Предпосылок к кончине 35-летнего боксера как будто не было. 21 декабря он провел последний поединок, в котором выиграл чемпионский титул WBA Gold в весовой категории до 90,71 килограмма. Пуэрториканец оказался сильнее представителя Мексики Рохелио Медины Луну, победив техническим нокаутом в шестом раунде.

После схватки спортсмен опубликовал в соцсетях эмоциональное сообщение, радуясь победе над мексиканцем. «В этом году я поставил цель и добился ее. Было нелегко, было много препятствий, которые я преодолел. Всегда держался намеченного пути, несмотря на обстоятельства. Если у вас есть то, что некоторые могут назвать странной целью, идите за ней. Докажи всем, кто в тебе сомневается», — написал Бамба.

Фото соцсети

После завоевания титула Бамба даже вызвал на бой Джейка Пола — его аккаунт отметили в совместной публикации боксера с Ne-Yo. Тем более у атлетов была точка пересечения: Томми Фьюри, нанесший Джейку единственное поражение, в 2022 году мог встретиться с пуэрториканцем — бой не состоялся, так как спортсмены не договорились, в каком весе выступать. Пол отреагировал на смерть потенциального соперника постом в соцсетях.

В 2024 году Бамба побил рекорд Майка Тайсона

2024 год выдался для Бамбы очень насыщенным. Пуэрториканец провел 14 боев и в каждом из них выиграл нокаутом — иногда он проводил поединки с разницей в пару недель. Благодаря этому спортсмен побил рекорд Майка Тайсона по количеству побед нокаутом за год — у Железного Майка было 13.

«Прошлой ночью Пол Бамба вошел в историю! Он побил рекорд Майка Тайсона: 14 побед за год — все нокаутами! Поздравляю, для меня честь быть твоим менеджером», — писал в соцсетях Ne-Yo после последнего поединка его клиента.

Всего за карьеру Пол успел провести 22 боя: оформил 19 побед и потерпел лишь три поражения. Пуэрториканец был настоящим нокаутером — 18 из 19 успешных поединков завершил досрочно. Впервые на ринг он вышел в январе 2021 года.