Оглушительное ничего. Фьюри не нашел ключа к Усику

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и остается линейным чемпионом в тяжелом весе.

Линейный чемпион — это боксер, который забрал пояс из рук другого чемпиона, а тот в свою очередь еще у одного предыдущего. В наше время отследить эту «линейность» бывает непросто, но одно было ясно, с чем не поспоришь — в действующей системе координат в тяжелом весе нет никого круче Фьюри и Усика. Не было. Теперь, наверное, британца нужно куда-то сместить, убрать — но с уважением, не очень далеко. Я потом поясню.

Бой был не лучше и не интереснее первого поединка. Но он был другим. Раунду к четвертому-пятому Тайсон начал злиться. Было видно невооруженным взглядом, как топорщилась его борода, как вращались бешено глаза, как он пытался связать руки Усика, но не мог их найти, и потому просто старался обхватить его за туловище, издавая должно быть какие-то рычаще-хрипящие звуки, так по крайней мере казалось через экран. Суть проблемы для Фьюри была в том, что он-то, набрав вес, рассчитывал не замечать атак соперника, — но не получалось. Он рассчитывал, что скорости рук будет достаточно, плотности атак хватит, чтобы смутить Усика, а еще — что соперник будет уставать. К середине боя я обратил внимание на то, что Тайсон почти все раунды начинает активными действиями, старается избегать ошибок, иногда проводит точный кросс или апперкот, заставляя Усика уходить в оборону, но вдруг — за 40 секунд до гонга происходит спад, потеря концентрации и вдруг все, что делает чемпион становится крайне эффективно. Тайсон Фьюри может танцевать на своих ужасающе худых для его веса ножках, менять стойки, соревноваться с Усиком в скорости ударов, бить по корпусу, ловить апперкотом — а потом оказывается как олененок на дороге в свете фар приближающегося автомобиля.

И если это заметно мне издалека, то уж Усик и его команда этот ритм тоже в состоянии были просчитать. Фьюри был неплох в этом бою, особенно когда действовал быстро, переходя из защиты в атаку, занимая центр ринга и поддавливая, но это было в первой половине боя. Дальше он пришел туда, где не мог уже поднимать темп, чтобы подавить Усика, не мог добавить в мощи ударов, потому что она расходовала его силы, а эффекта не давала.

Фото Reuters

Очень показательный момент был в 7-м раунде, ближе к концу, когда Тайсон поменял стойку, отходя назад, и тут же был за это наказан. Еще больше его добило, наверное, когда британец всадил в корпус Усика несколько тяжелых ударов, причем один точно пришелся в область печени... И что? И ничего. Очень громкое, оглушительное ничего. Наносил ли Александр урон Тайсону? Не очень значительный. Но тоже деморализующий, по чуть-чуть, понемногу, забирающий у тебя уверенность в себе. Весь тот страшный кошмар из рекламного ролика к бою — становился реальностью, но только для одного из участников — «я никогда не оставлю тебя в одиночестве», — это стиль Усика.

Может быть, счет 116-112 на картах всех трех судей, не отражает картину целиком, я все же считаю, что Фьюри выиграл чуть больше четырех раундов... Но в этот раз чемпион провел бой так, что мы снова начинаем спрашивать себя — как бить этого Усика?! И ведь не скажешь, что у Фьюри не было шансов. Но он не провел идеальный бой. Он отдавал концовки раундов, он устал к чемпионским раундам, он потратил много сил, чтобы забрать в свои руки инициативу, а Усик как машина просто выбрал другой алгоритм и забрал столько, сколько ему нужно было для победы.

И вот, в общем-то, мы пришли к тому моменту, когда и некому бить Александра Усика в нынешнем тяжелом весе. У меня есть некоторые догадки, КАК бить, но нет идей, КТО должен реализовывать сценарий. В боксе закончились тяжеловесы. В этом дивизионе можно еще поразвлекаться — дать реванш Дюбуа, например, у которого теперь тоже пояс чемпиона. Но это какая-то возня, которая не сделает Усика более великим, чем сейчас. Вот поэтому и идет речь про то, чтобы вернуться в первый тяжелый вес и снова взять там чемпионские пояса (кажется, где-то уже нервничает Джей Опетайя). Вот это будет достижение из разряда «не было никогда».

Тайсон Фьюри после поражения от Александра Усика 22 декабря. Фото Reuters

Тайсону Фьюри можно устроить встречу с Энтони Джошуа, «сбитому летчику» Деонтею Уайлдеру — бой против Фрэнсиса Нганну, но Усику? Наверное, он может стать «послом бокса», ездить проводить бои в странные места — как Мохаммед Али после Заира доехал и до Малайзии, и Филиппин, и Советский Союз посетил. Али обсуждал выставочные бои с баскетболистами, дрался с реслером Антонио Иноки (и не только), возможно такие шоу могут оказаться не самое странной затеей. Не страннее Джейка Пола против Майка Тайсона.

Нам только остается сообразить, куда мы поставим Александра Усика среди великих. Некоторые готовы ставить его выше Али — но количество великих боев и монстров-соперников у Величайшего было чуть побольше. Эвандер Холифилд тоже может кое-что предъявить — кроме того, что он единственный, кто четыре раза выигрывал пояс в тяжелом весе (даже Али только три). Я вижу Усика где-то повыше Владимира Кличко, но ниже Леннокса Льюиса, если не уходить совсем уж далеко в историю. Но, как и карьера, и значение побед Льюиса — всем нам будет намного лучше виден Усик когда-то потом, когда пройдет время, пыль осядет, а мы перестанем идеализировать тех, за кого болеем в ринге.