Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:00

Отец Фьюри устроил стычку в отеле. Боднул члена команды Усика и сам получил рассечение

Отец Фьюри подрался с членом команды Усика
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Отец Тайсона Фьюри подрался с членом команды Александра Усика.
Фото скриншот из видео, Getty Images
А мама Усика пообещала убить Тайсона, если британец еще раз толкнет сына.

Вечером 18 мая в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В преддверии поединка между командами бойцов произошла стычка, одним из зачинщиков которой стал отец Тайсона Джон Фьюри.

Когда команды боксеров встретились в лобби отеля, они скандировали фамилии Усика и Фьюри, пытаясь перекричать друг друга. Все закончил Фьюри-старший — он боднул головой одного из членов команды Усика, Станислава Степчука. Затем Джон Фьюри посмотрел в камеру, и стало ясно, что удар получился сильным: мужчина разбил себе лоб. Вероятно, отец Тайсона попал Степчуку по зубам.

«Я лишь поддерживал нашу команду, — сказал Степчук Seconds Out. — Мы просто кричали: «Усик, Усик». Он сошел с ума. Хотел ли я его ударить? Да, но из-за разницы в возрасте это не было бы честно. Ему не следует ввязываться в настоящую драку, потому что он может получить сердечный приступ и скончаться в машине скорой помощи».

Александр Усик. Зверские нагрузки Усика в кэмпе к Фьюри. Спаррингует 15 раундов по 3,5 минуты, всего 20 секунд на отдых

Джон Фьюри позже извинился за свой поступок, но оправдался тем, что член команды Усика вел себя неуважительно. «Искренние извинения всем, — сказал Фьюри. — Эмоции и напряжение зашкаливают. Это парень был крайне неуважителен. Если вы подойдете близко к бойцу, то кое-что словите. Для меня важно уважение к моему сыну, и он не проявил его. Рассечение? Оно не беспокоит меня, мы живем ради того, чтобы биться. Для меня это обычно».

Сам Усик отреагировал на произошедшее спокойно. «Для меня это не имеет значения, — сказал Усик каналу The Stomping Ground. — Я сосредоточен только на поединке. Плохое поведение команды Фьюри, отца Фьюри — это исключительно проблема команды Фьюри. Слова Тайсона Фьюри о том, что он меня уважает? Я думаю, что у него биполярное расстройство. На одной неделе он говорит: «Кролик, плохой парень, полутяжеловес». На следующей неделе называет меня хорошим боксером, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на бое».

Тайсон Фьюри (слева) и&nbsp;Александр Усик. Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик? Прогнозы на исход поединка года

Александр также рассказал о реакции своей мамы на конфликты с семьей Фьюри. По словам украинского боксера, его мать пообещала убить Тайсона Фьюри, если тот еще раз толкнет ее сына, как сделал это на пресс-конференции.

«Мама всегда немного злится насчет таких вещей, — сказал Усик в интервью Boxing King Media. — «Эй, чего это он тебя толкает? Что он сказал тебе?» — спрашивала она. Я сказал: «Мам, это шоу. Просто шоу, расслабься». А она: «Слушай, если он еще раз тебя толкнет, я убью его».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
2
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверские нагрузки Усика в кэмпе к Фьюри. Спаррингует 15 раундов по 3,5 минуты, всего 20 секунд на отдых

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости