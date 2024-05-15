Зверские нагрузки Усика в кэмпе к Фьюри. Спаррингует 15 раундов по 3,5 минуты, всего 20 секунд на отдых

Заряжен как никогда.

18 мая Александр Усик (21-0) подерется с Тайсоном Фьюри (34-0-1) за абсолютный титул чемпиона мира в Саудовской Аравии.

Оба боксера тренируются к поединку с неистовым усердием. Британец после оплеухи от Нганну набрал такую физическую форму, что удивил весь бойцовский мир — безобразное брюхо исчезло, на его месте теперь мускулистый рельеф. Украинец же нагрузил себя неслыханными объемами в функциональной работе. Весь лагерь он делал 15-раундовые спарринги по 3,5 минуты раунд, с 20-секундными передышками между раундами.

Британское издание Daily Mail съездило к Усику в Испанию, чтобы лично посмотреть, как он себя истязает. Мы перевели самое интересное из их репортажа.

Александр Усик (в центре). Фото Reuters

«...Mail Sport приехал в пригород Валенсии, чтобы понаблюдать за тренировочным кэмпом Александра Усика к Тайсону Фьюри. Прежде чем приняться за интервью на вилле Усика в Гандии, мы стали свидетелями его беспощадного режима тренировок.

Усик спаррингует по 15 раундов, каждый раунд по 3,5 минуты. Отдых между раундами — 20 секунд. За лагерь Усик провел 250 раундов. В каждом раунде он дерется со свежим оппонентом. Он набрал 40 спарринг-партнеров для лагеря через приложение Ready To Fight — первую в мире социальную платформу для профессионального бокса.

Приложение Ready to Fight, запущенное чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в ноябре 2023 года, сыграло решающую роль в привлечении соперников высшего уровня для лагеря.

Александр Усик. Фото Reuters

«Находить спарринг-партнеров стало значительно проще с тех пор, как мы запустили Ready to Fight», — говорит Сергей Лапин, менеджер Усика и руководитель RTF. «Вместо того чтобы обзванивать 100 человек и пытаться все организовать, теперь можно воспользоваться приложением. Оно дает прямой выход на менеджера или бойца, все максимально прозрачно. Подавляющее большинство спарринг-партнеров на этот кэмп были найдены через приложение. Они приехали из разных стран мира. У нас нет [личных] связей с Африкой, откуда к нам приехало несколько партнеров [поэтому приложение помогло].

Без приложения было бы сложно найти парней с таким же весом, ростом, как у Фьюри. Конечно, у Александра есть и старые партнеры, с которыми он спарринговал до приложения, они тоже приехали в лагерь. Но подавляющее большинство ребят было найдено через Ready to Fight. Оно использует технологию искусственного интеллекта для подбора спарринг-партнеров на основе параметров, выбранных в начале поиска.

В этом лагере Усик много работал над координацией. Он набрал много мышечной массы, и, чтобы прочувствовать новые мышцы и вес, он делает много нестандартных упражнений. Например, жонглирование маленькими мячами, стоя на фитболе».

Александр Усик. Фото Global Look Press

Усик также ловит монетки для развития зрительно-моторной координации, реакции и рефлексов.

Очень важны для него чистота и порядок, которые должны соблюдаться на вилле, где под одной крышей живут 20 мужчин.

«Мы постоянно делаем уборку, потому что я люблю порядок, — говорит Усик. - Если бардак у тебя в комнате, то бардак и в голове. Если я вижу много обуви, она вся должна быть выложена по одной линии. Если один кроссовок стоит криво, я сразу говорю: «Это чей?» Все должно быть идеально. Такая позиция у меня благодаря отцу. Он учил: «Чтобы нравиться девушкам, у тебя должна быть чистая обувь, красивый ремень и ухоженные ногти». У меня чистая обувь, четыре ремня и ухоженные ногти».