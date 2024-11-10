Биография Деонтея Уайлдера: жизнь и карьера короля эпатажа и трештока

История американского боксера.

Деонтей Лешун Уайлдер

Дата рождения: 22 октября 1985 года

Место рождения: Таскалуса (штат Алабама, США)

Рост: 101 см

Прозвище: Бронзовый Бомбардировщик (The Bronze Bomber)

Вид спорта: бокс

Весовая категория: тяжелая (свыше 90,7 кг)

Рекорд в профессиональном боксе (на ноябрь 2024): 43-4-1

Детство и юность Деонтея Уайлдера

Деонтей Лешун Уайлдер родился 22 октября 1985 года в Таскалусе (штат Алабама, США). Маленький Деонтей мечтал стать баскетболистом или игроком в американский футбол. Его внушительные физические данные позволяли ему воплотить мечту в реальность.

На пути в профессиональный спорт Уайлдер после средней школы должен был пробиться в команду колледжа. Однако планам не суждено было сбыться. В 2004 году девушка Хелен Дункан, с которой Деонтей встречался в то время, забеременела от него. Девочка родилась в 2005 году с расщеплением позвоночника. Ей дали имя Нэйя.

19-летний Уайлдер принял решение отодвинуть свои мечты и сконцентрироваться на боксе. Болезнь дочери требовала дорогостоящего лечения, а потому начинающий спортсмен сделал выбор в пользу более выгодного для себя в финансовом плане вида спорта.

«Она — причина, по которой я сейчас здесь. Если бы она не родилась — я бы сейчас не боксировал», — сказал Деонтей в июле 2008-го.

Деонтей Уайлдер поздравляет олимпийского чемпиона Игр-2008 в Пекине россиянина Рахима Чахкиева. Фото Getty Images

Любительская карьера Деонтея Уайлдера

В боксерский зал Деонтей Уайлдер пришел в 2005-м. Поначалу его не воспринимали всерьез и не требовали полной отдачи на тренировках и спаррингах. Но молодой отец помнил цель прихода в бокс и выкладывался на ринге.

В 2007 году Уайлдер стал победителем чемпионата штата Алабамы «Золотые перчатки» в первой тяжелой весовой категории, взяв верх в том числе в поединке с чемпионом мира по юниорам Исайей Томасом. Успех на региональном уровне позволил Деонтею отправиться на любительский чемпионат США, который он также выиграл после финала с Джеймсом Циммерманом.

В феврале 2008 года Уайлдер выступил в составе олимпийской команды США на матчевой встрече со сборной России в Новосибирске и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Евгению Романову. Летом Деонтей отправился на Олимпиаду-2008 в Пекин. Боксер остановился на стадии полуфинала, уступил итальянцу Клементо Руссо и выиграл бронзовую медаль.

После Олимпийских игр американский боксер принял решение перейти в профессионалы. За карьеру по любителям Уайлдер провел 35 боев, одержал 30 побед и проиграл только 5 поединков.

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Профессиональная карьера Деонтея Уайлдера

Деонтей дебютировал в профессионалах 15 ноября 2008 года в Нэшвилле (штат Теннесси). Американец победил соотечественника Итана Кокса техническим нокаутом во втором раунде.

Следующие 24 поединка с марта 2009-го до сентября 2012-го Деонтей выиграл нокаутами. Ни один из этих боев не продлился более четырех раундов. Сам боксер впервые в карьере попал в нокдаун в 13-м по счету поединке — в октябре 2010-го против соотечественника Гарольда Сконьерса, которого отправил на настил ринга четыре раза.

15 декабря 2012 года Уайлдер впервые вышел на титульный бой за вакантный титул чемпиона континентальной Америки по версии WBC. Ему противостоял также непобежденный Келвин Прайс. Поединок закончился на исходе первой минуты третьего раунда, когда Деонтей мощным правым кроссом отправил Келвина в нокаут и вместе с 26-й победой в карьере добыл пояс.

В январе и апреле 2013 года Уайлдер выиграл еще в двух поединках с Мэтью Гриром и Одли Харрисоном. 9 августа боксер из Таскалусы провел первую защиту пояса WBC в бою с белорусом Сергеем Ляховичем, в октябре — вторую, отправив в нокаут Николая Фирта.

15 марта 2014 года Уайлдер провел бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC с соотечественником Маликом Скоттом и нокаутировал соперника за 96 секунд. 16 августа Деонтей в промежуточном поединке досрочно взял верх над Джейсоном Гаверном и довел свой рекорд до 32-0.

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17 января 2015 года Уайлдер завоевал титул чемпиона WBC в тяжелом весе в бою с действующим чемпионом, канадцем Бермейном Стиверном на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Поединок продлился всю дистанцию и после 12 раундов завершился победой претендента единогласным решением судей (118-109, 119-108, 120-107). Это был первый бой в карьере Деонтея, который он выиграл не нокаутом.

Уайлдер владел поясом WBC на протяжении пяти лет — с 2015 по 2020 год. Боксер провел 10 защит и довел свой рекорд до 43-0 в поединках с американцами Эриком Молиной, Крисом Арреолой, Джеральдом Вашингтоном, Домиником Бризилом, французом Жоаном Дюапа, поляком Артуром Шпилькой, канадцем Берменом Стиверном (реванш), кубинцем Луисом Ортисом (дважды) и британцем Тайсоном Фьюри (ничья).

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Трилогия Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри

Первая встреча Уайлдера с Фьюри состоялась в рамках восьмой защиты чемпионом титула по версии WBC — 1 декабря 2018 года в «Стейпл-центре» в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). В ходе боя Тайсон пытался вытянуть на себя атаки американца, чтобы нанести ответный удар, однако в 9-м раунде оказался в нокдауне. Претендент смог подняться на ноги и продолжить бой, но в 12-м раунде снова оказался на настиле. В итоге судьи признали ничью (115-111, 113-113, 112-114), которая позволила Деонтею сохранить пояс.

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Второй бой стал 11-й и неудачной защитой титула Уайлдера. Поединок прошел 22 февраля 2020 года на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (Невада, США), на кону также стоял вакантный титул по версии The Ring. С первых минут Фьюри начал выступать первым номером, нанося большое количество ударов и мало пропуская в ответ. Деонтей с трудом справлялся с натиском и скоростью соперника, пытаясь отвечать джебом. В концовке 3-го раунда чемпион оказался в тяжелом нокауте, смог подняться на ноги и выглядел шокированным. Тайсон продолжил преследовать соперника по рингу, а тот выглядел сильно уставшим и растерянным. В начале седьмого раунда претендент в очередной раз загнал оппонента в угол и принялся избивать его мощными ударами. В этот момент тренер американца Марк Бреланд принял решение бросить полотенце на ринг — судьи остановили бой, зафиксировали победу Фьюри техническим нокаутом и первое поражение в карьере Уайлдера.

«Мое сердце было разбито. Если я говорю, что хочу убивать соперников, то должен быть готов, что ко мне будет такое же отношение. Предпочту умереть, чем проиграть из-за выброшенного полотенца. Бреланд прекрасно это знает. Говорю это на протяжении многих лет. Всегда говорил тренерам, что не важно, как все выглядит на ринге, не важно, как они меня любят. Нельзя принимать эмоциональные решения. Нельзя выбрасывать полотенце, потому что моя гордость — это все. Понимаю, как все выглядело со стороны, но, когда у вас есть такая мощь, как у меня, вы никогда не лишены шансов, вы не выключены из боя», — говорил Уайлдер сразу после боя.

Спустя восемь месяцев Уайлдер уволил Бреланда, который тренировал его много лет и привел к чемпионству. При этом до такого решения боксер говорил, что простил специалиста и обещал работать с ним дальше. Новым тренером американца стал Малик Скотт, которого тот победил в марте 2014-го.

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Третий поединок между тяжеловесами состоялся 9 октября 2021 года на «Ти-Мобайл» арене в Лас-Вегасе (Невада, США). Теперь Фьюри выступал в роли чемпиона и защищал титулы по версии WBC и The Ring. Бой проходил с переменой инициативы. Сначала Уайлдер после активного начала несколько раз отправил соперника в нокдаун, затем британец решил провести пятый и шестой раунды в клинче, повисая на сопернике всем телом. Такой ход противостояния измотал Деонтея, Тайсон завершил поединок нокаутом в 11-м раунде после правого бокового в висок.

После боя Уайлдер поздравил Фьюри с победой и заявил: «Я не победил, но один мудрец сказал, что победа — часть сознания. Иногда нужно проиграть, чтобы победить».

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Карьера Уайлдера после боев с Фьюри

В 2022 году в WBC ввели отборочные бои перед титульными поединками. Уайлдер попал в полуфинальную пару с финном Робертом Хелениусом. Поединок состоялся 15 октября в «Барклайс-центре» в Бруклине (Нью-Йорк, США). Деонтей отдал инициативу сопернику, но за несколько секунд до конца первого раунда коротким ударом отправил Хелениуса в глухой нокаут. Финн долго не мог прийти в себя, а когда очнулся — сразу покинул ринг. Призовые американца за бой составили 25 миллионов долларов, Хелениус получил 1 миллион.

«Я готов к любому сопернику, будь это Александр Усик или Энди Руис», — сказал американец после боя.

Следующим соперником Уайлдера стал австралиец Джозеф Паркер. В планах WBC было проведение боя экс-чемпиона с выигравшим параллельный полуфинал американцем Энди Руисом, но финансовые разногласия помешали организации устроить это противостояние. Деонтей и Джозеф сошлись за титулы интерконтинентальных чемпионов WBO и WBC в тяжелом весе 23 декабря 2023 года в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился все 12 раундов, единогласным решением судей победителем был назван Паркер (118-111, 118-110, 120-108).

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1 июня 2024 года Уайлдер провел поединок с китайцем Чжаном Чжилэем на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Все закончилось в пятом раунде, когда американец пропустил несколько ударов и с трудом встал. Рефери решил, что экс-чемпион не может продолжать противостояние, остановил бой и зафиксировал победу Чжана техническим нокаутом.

Тренер боксера Малик Скотт в октября 2024-го сообщил, что Уайлдер будет готов вернуться в ринг в следующем году. При этом боксеру предстоит перенести ряд операций и пройти восстановление.

«Бои — это часть того, кем является Деонтей. У нас приближается 2025 год, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать, но я говорил с ним накануне, и он доволен своей жизнью. Деонтей восстанавливается после определенных физических проблем, о которых ему пришлось позаботиться.

Мы потерпели неудачу в бою с Чжаном Чжилэем, но жизнь продолжается. Уайлдеру нужно было сделать определенные операции и восстановиться после них. Посмотрим, как будет выглядеть 2025 год. Но бои — это часть Деонтея, так что он будет драться снова», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Личная жизнь Деонтея Уайлдера

Деонтей с 2009 года был женат на Джессике Скейлз-Уайлдер, которая родила супругу двух сыновей Деонтея-младшего и Дереона и дочь Эйву. Также с ним проживает и дочь Нэйя, рожденная Хелен Дункан в 2005-м. По словам боксера, девочка с течением времени научилась не только ходить, но и выполнять спортивные упражнения.

В 2015 году Уайлдер расстался с женой и начал отношения с интернет-звездой и участницей американских реалити-шоу Телли Свифт. У девушки от первого брака остался сын Керрон. У боксера и звезды интернета есть общая дочь, которая появилась в марте 2018 года.

У бронзового призера Олимпиады есть младший брат Марселлос Уайлдер. Он вслед за Деонтеем начал боксерскую карьеру в 2018 году.

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Проблемы Уайлдера с законом

В мае 2013 года Уайлдера арестовали за избиение и попытку удушения женщины в Лас-Вегасе. Лицо девушки опухло, нос был поврежден, верхняя губа рассечена, а на шее имелось множество красных пятен. Боксера отпустили под залог 15 тысяч долларов. На судебном заседании адвокат подсудимого заявил, что спортсмен действовал под ложным впечатлением, что кто-то крадет его вещи. Впоследствии Деонтей и потерпевшая обсудили произошедшее лично, пострадавшая приняла его извинения.

Летом 2017 года Уайлдера задержала дорожная полиция. Инспектор почувствовал запах наркотиков из автомобиля спортсмена. По результатам обыска в машине была обнаружена марихуана. Деонтея арестовали и обвинили в незаконном хранении наркотиков. В ходе разбирательства адвокат Пол Паттерсон уверял: боксер уезжал из штата на несколько дней, его машиной пользовался другой человек, а по возвращении владелец забрал транспортное средство уже с наркотиками.

В начале 2018 года Уайлдера снова признали виновным в хранении наркотиков. Его приговорили к общественным работам и тридцати дням заключения условно с испытательным сроком в два года.

Летом 2024 года суд запретил Уайлдеру приближаться к своей невесте Телли Свифт ближе чем на 100 ярдов. Спортсмена обвинили в домашнем насилии. По словам девушки, проблемы в поведении боксера начались после потери титула в 2020-м.

«Он становился все более агрессивным. Мне доставалось все больше и больше. Я долгое время страдала молча. Боялась, что могу сделать еще хуже, ведь ментально он был очень нестабилен», — рассказывала Телли в декабре 2023 года.

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Достижения Деонтея Уайлдера

Профессиональные

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе (2015-2020, 10 защит)

Чемпион континентальной Америки по версии WBC (2012, 2 защиты)

Любительские

Бронзовый призер Олимпийских игр в первом тяжелом весе (2008)

Чемпион США среди любителей (2007)

Чемпион турнира «Золотые перчатки» (2007)

Личные награды и рекорды

Нокаут года по версии WBC (2016, 2017)

Бой года по версии WBC (2018)

Раунд года по версии канала Showtime и журнала The Ting (2018)

Нокаут года по версии журнала The Ring (2019)

Самая продолжительная серия побед нокаутами с начала карьеры в тяжелом весе (32)

В топ-20 боксеров, дольше всех удерживающих звание чемпиона мира в тяжелом весе

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Интересные факты об Уайлдере

Бронзовый Бомбардировщик активно популяризирует себе через трешток. Он считает себя сильнейшим боксером современности, вызывает топовых боксеров на поединок, обещая им смерть на ринге и оплату похорон.

Для Деонтея Уайлдера создают статую, которая должна появиться в его родной Таскалусе.

На поединки американец выходит в зловещих масках — по его словам, так он получает силу и энергию для борьбы.

Социальные сети Деонтея Уайлдера

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