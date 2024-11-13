Майк Тайсон возвращается с пенсии на профессиональный ринг и проведет бой с Джеком Полом в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени.

Когда и где пройдет бой Тайсон — Пол

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и профессионально занимающимся боксом блогером Джейком Полом состоится в ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 ноября. Событие примет арена AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США).

Изначально бой Тайсон — Пол должен был пройти 20 июля, однако его пришлось перенести из-за проблем Железного Майка со здоровьем. 28 мая 57-летнему боксеру стало плохо из-за обострения язвы во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, медики рекомендовали ему ограничить физические нагрузки на несколько недель и прервать тренировки. После этого организатор события компания Most Valuable Promotions объявила об изменении даты.

Бой Тайсон — Пол станет главным событием вечера бокса 15 ноября. Старт турнира — в 4.00 16 ноября по московскому времени, Майк и Джейк должны появиться в ринге после 7.00 мск.

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Данные и рекорд Майка Тайсона

Майку Тайсону 58 лет. Его рост — 178 см, боевой вес во время карьеры колебался от 97 до 109 килограммов, размах рук — 180 см. Железный Майк на профессиональном уровне одержал 50 побед, потерпел шесть поражений, и еще два боя признаны несостоявшимися. Свой последний поединок Тайсон провел 11 июня 2005 года. Американец проиграл ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.

Результаты боев Майка Тайсона

В профессиональном боксе Тайсон дебютировал в 18-летнем возрасте — боем с соотечественником Эктором Мерседесом 5 марта 1985 года. Юноша проводил большое число поединков и стремительно пополнял свой рекорд за счет побед нокаутами. Первый титул Майк завоевал уже в следующем году после 27 поединков без поражений — 22 ноября 1986-го. Американец во втором раунде дважды отправил в нокдаун канадца Тревора Бербика и стал чемпионом мира по версии WBC.

Звание абсолютного чемпиона мира Железный Майк завоевал 1 августа 1987 года после победы единогласным решением судей в поединке с американцем Тони Таккером и 31-го выигранного боя за карьеру. Он удерживал пояса WBC, WBA и IBF на протяжении двух с половиной лет, проведя серию успешных защит и доведя рекорд до 37-0. 11 февраля 1990-го Тайсон уступил соотечественнику Джеймсу Дугласу — в десятом раунде оказался в нокауте и впервые в карьере потерпел поражение.

Железный Майк провел в 90-е несколько запоминающихся поединков, его соперниками были Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. При этом бывший абсолютный чемпион попадал в несколько крупных скандалов, связанных с употреблением запрещенных веществ и другими правонарушениями.

После окончания карьеры в 2005 году Тайсон дважды принял участие в выставочных боях. Первый состоялся спустя год после его боя с Макбрайдом. 40-летний экс-чемпион подрался с соотечественником Кори Сандерсом и в ходе поединка имел преимущество, которым умело пользовался, и уже в первом из четырех раундов отправил соперника в нокдаун. Так как поединок носил статус показательного, то результат объявлен не был.

28 ноября 2020 года Железный Майк встретился с другой легендой бокса — Роем Джонсом — младшим. Поединок проходил на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) по особым правилам — 8 раундов по 2 минуты. По неофициальным судейским запискам бой закончился вничью, однако рефери в ринге, как и ринг-анонсер, не объявил результат. За этот выход в ринг боксеры получили по 1 миллиону долларов и специально подготовленные символические пояса.

Фото imago-images.de, Tom Hogan, Global Look Press

Данные и рекорд Джейка Пола

Джейку Полу 27 лет. Его рост — 185 см, вес — 80 кг, размах рук — 193 см. Боксер-ютубер одержал 10 побед и потерпел одно поражение в профессиональном боксе. Предыдущий бой Пол провел 20 июля 2024 года. В нем Джейк одержал победу над бойцом кулачных боев Майком Перри техническим нокаутом в шестом раунде.

Результаты боев Джейка Пола

Джейк Пол дебютировал в ринге 30 января 2020 года. Первым оппонентом популярного ютубера, у которого есть старший брат Логан Пол, стал блогер Али Эсон Гиб. Джейк одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В следующем бою в ноябре он нокаутировал баскетболиста Нейта Робинсона.

После этого Пол повысил уровень оппозиции. В апреле 2021-го американец провел бой с 36-летним экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном и победил его техническим нокаутом. В августе Джейк подрался с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Боец ММА в четвертом раунде серьезно потряс Пола, но блогер смог собраться и выиграл раздельным решением судей. В декабре соперники провели реванш, на этот раз Джейк победил досрочно. В октябре 2022-го Пол взял верх в противостоянии с известным бразильским бойцом UFC Андерсоном Сильвой единогласным решением судей.

27 января 2023 года состоялся бой Джейка Пола со сводным братом Тайсона Фьюри — Томми. Фьюри-младший победил раздельным решением судей и нанес Джейку первое поражение в профессиональной карьере, несмотря на то что американец отправил его в нокдаун в восьмом раунде. Этот бой собрал более 800 тысяч платных просмотров.

В дальнейшем Пол решил сконцентрироваться исключительно на противостояниях с профессиональными бойцами и выиграл четыре поединка подряд. Одним из его оппонентов стал экс-боец UFC Нейт Диаз, которого он победил единогласным решением судей.

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Сколько Тайсон и Пол получат за бой

Гарантированный гонорар Майка Тайсона составит 20 миллионов долларов — такую сумму озвучил ведущий интервью на телеканале ESPN, но Майк это не подтвердил. Джейк Пол на одной из пресс-конференций рассказывал про зафиксированную для него сумму в размере 40 миллионов долларов.

Также СМИ сообщали, что боксеры получат процент от дохода за платную трансляцию, который оценивается в 80 миллионов долларов.

Что Тайсон и Пол говорят о бое и его исходе

Боксеры встретились на пресс-конференции по бою в мае 2024 года. Майк Тайсон выразил уверенность в своей победе.

«Я вообще не раздумывал. Он новичок, ворвавшийся на большую сцену. Мне хочется встряхнуть бокс до самых основ. И я делаю это сейчас», — сказал 58-летний Железный Майк. Также он добавил: «Как только он окажется со мной на ринге, ему придется драться так, как будто от этого зависит его жизнь. Потому что так и будет».

Джейк Пол уважительно отнесся к возрастному оппоненту, однако подчеркнул, что многие зря недооценивают его.

«Майк хотел, чтобы это был официальный бой. Он хочет драки, и я это уважаю. Я уважаю его за согласие на бой и за желание покончить со мной. Это то, чего хотят все профессиональные боксеры, — покончить с блогером, и если Майку это удастся — он станет героем», — сказал Пол. Джейк добавил: «Я намерен показать всему миру, что могу перебоксировать Майка Тайсона, доказать всем, что они ошибаются и это именно я выйду уничтожать. Я покажу Майку, кто сильнее, потому что он недооценивает меня. Все меня недооценивают, а я считаю, что бью сильнее».

Кроме того, Джейк предложил Тайсону пари на 5 миллионов долларов. Ролик с вызовом блогер разместил в соцсетях.

«Майки, если ты сможешь продержаться против меня дольше четырех раундов, я дам тебе дополнительные 5 миллионов долларов, — сказал Пол. — Но если не продержишься, ты должен сделать татуировку с текстом «Я люблю Джейка Пола». Согласен?»

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Кто фаворит в бою Тайсона и Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и соперник Майка Тайсона Леннокс Льюис считает, что возраст не мешает опытному бойцу, который обладает хорошим ударом в корпус и голову. Однако американец также уточнил, что физическая составляющая может подвести легенду.

«В этом возрасте тяжело боксировать, двигаться по рингу, наносить удары и получать их в ответ, но, я думаю, он сможет с этим справиться. Я думаю, что у Джейка Пола будут проблемы, потому что Майк Тайсон хорошо умеет бить в корпус и в голову. Посмотрим, сможет ли он сделать это на ринге. Я надеюсь, что сможет. Я ожидаю, что Майк Тайсон будет «резать ринг» и бросать удары в корпус и в голову, и так он может добраться до Джейка Пола. Уверен, что Джейк Пол будет проворно двигаться по рингу. Он точно не захочет стоять и пропускать удары от Майка Тайсона. Я буду на бое, и это будет интересно», — сказал Льюис.

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд также сделал акцент на возрасте Тайсона и его форме в уже почтенном возрасте. Дрозд надеется, что бой в итоге все равно будет выставочным.

«Сложно комментировать это событие. Очень надеюсь, что это будет не серьезный бой, а выставочный, как у Роя Джонса с Майком Тайсоном. Хочется посмотреть показательный бой, в котором Джейк Пол ни в коем случае не ударит сильно Майка Тайсона. Его форма поражает, с учетом того, что ему 58 лет. Очевидно, что он трудится в зале, но чудес не бывает. Я бы не хотел, чтобы Майк Тайсон на этот поединок настраивался как на бой и пытался выкладываться. Если он вдруг случайно ударит Джейка Пола, это будет забавно, но хочется, чтобы это была выставочная история на уважении», — приводит Vprognoze слова Дрозда.

Комментатор UFC Джо Роган верит в победу Тайсона над Полом. Он считает, что в нынешней форме и возрасте бывший абсолютный чемпион мира способен показать высокий уровень бокса.

«58 лет — это 58 лет. Но Тайсон все еще может отправить его голову в другое измерение, если сможет поймать. Вопрос в том, сможет ли он поймать 28-летнего парня, который находится на пике своей карьеры и выигрывает реальные боксерские поединки. Например, он победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Джейк провел очень хороший бой с Томми Фьюри, настоящим профессиональным боксером. И он только что победил Майка Перри, который был чемпионом по боям на голых кулаках. Джейк — настоящий боец, он умеет драться. Что произойдет, если они будут драться и Майк не сможет его поймать? Тогда трудно сказать», — сказал Роган.

Букмекеры видят фаворитом Джейка Пола. Его победа котируется с коэффициентом 1.48, победа Тайсона — 3.80. Ничья оценивается в 7.00.

Фото Roy Rochlin, Getty Images

Кард турнира с боем Тайсона и Пола

До главного события вечера Тайсон — Пол пройдет два титульных боя. Абсолютная чемпионка мира из Ирландии Кэти Тейлор проведет бой-реванш с экс-чемпионкой мира в легком весе Амандой Серрано из Пуэрто-Рико. А американец Марио Барриос проведет первую защиту пояса WBC в полусреднем весе против соотечественника Абеля Рамоса.

Полный кард турнира с боем Тайсон — Пол 16 ноября 2024 года

Майк Тайсон (50-6, 2 боя признаны несостоявшимися) — Джейк Пол (10-1)

Кэти Тейлор (21-0) — Аманда Серрано (47-2-1)

Марио Барриос (29-2) — Абель Рамос (28-6-2)

Нирадж Гонт (18-4-2) — Виндерссон Нуньес (0-0)

Фото Kendall Torres, dpa, Global Look Press

Где смотреть трансляцию боя Тайсона и Пола

В России не планируется организация официальных трансляций боя Майк Тайсон — Джейк Пол. Поединок эксклюзивно в прямом эфире покажет онлайн-платформа Netflix.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон — Пол. Результат противостояния будет также доступен в матч-центре и ленте новостей на нашем сайте.

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