Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Александр Усик
Дата рождения: 17 января 1987 года.
Место рождения: Симферополь, СССР.
Страна: Украина.
Вид спорта: бокс.
Рост: 191 см.
Категория: 1-я тяжелая (до 90,72 кг), тяжелая (свыше 90,72 кг).
Статистика боев в профессиональном боксе: 21-0.
Физические данные Александра Усика
Рост Александра Усика — 191 см, вес перед последним поединком — 100,2 кг, размах рук — 198 см.
Детство и юность Александра Усика
Будущий боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика, Александр Анатольевич, родом из Сумской области, мать, Надежда Петровна — из Черниговской области.
Александр окончил симферопольскую школу № 34, в которой познакомился со своей будущей супругой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом — даже выступал за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника. В 15 лет сделал выбор в пользу бокса. Его первым тренером стал Сергей Лапин.
«На первой же тренировке получил по полной. Это меня задело. Мне приходилось в два раза больше заниматься. Я приходил в три, а уходил в семь. Появились первые успехи, и я полюбил это дело. Многие ребята смеялись над моими «зависаниями» в зале. Но смеется тот, кто смеется последним», — рассказал Усик о своих первых тренировках в боксе.
Любительская карьера Александра Усика
Первое время Усик выступал в среднем весе (до 75 кг) и стал бронзовым призером чемпионата Европы. Затем он перешел в полутяжелый вес (до 81 кг) и в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Играх в Пекине он соревновался уже в тяжелой весовой категории (до 91 кг) и во втором круге уступил будущему вице-чемпиону, итальянцу Клементе Руссо.
После Олимпиады-2008 Усик опустился в полутяжелый вес и стал чемпионом Европы. Год спустя Александр завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 кг. Там же он потерпел свое единственное поражение в этом дивизионе в любительской карьере — уступил россиянину Егору Мехонцеву.
В последующие годы Усик победил на чемпионате мира-2011 и выиграл Олимпиаду-2012. На Играх в Лондоне он взял верх в боях с россиянином Артуром Бетербиевым, болгарином Тервелом Пулевым и тем же Клементе Руссо. После этого он некоторое время провел в полупрофессиональной лиге — в проекте WSB победил всех шестерых соперников.
Профессиональная карьера Александра Усика
В 2013 году Усик перешел в профессионалы, где стал выступать в полутяжелом весе (до 90,7 кг). Первые девять боев завершились победами Александра во втором или третьем раундах.
В десятом поединке Усик впервые бился за основной пояс: в сентябре 2016-го он в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузервейте. В 15-м профессиональном бою Александр стал абсолютным чемпионом мира — после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года в финале боксерской Суперсерии.
В октябре 2019-го Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна (не вышел на восьмой раунд). Затем Александр прошел Дерека Чисору (единогласное решение судей) и Энтони Джошуа (в их первом бою украинец выиграл единогласным решением, а во втором — раздельным), собрав пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Единственный бой в 2023 году Усик провел 27 августа в польском Вроцлаве, нокаутировав в девятом раунде Даниэля Дюбоа.
Стиль Александра Усика
Козырь Усика — передвижения по рингу, футворк. То есть то, что всегда выгодно выделяло советскую и постсоветскую школу бокса. При этом Александр не просто порхает по рингу, но и наносит хлесткие удары. По нему самому же попасть довольно сложно. Впрочем, как-то Гассиев, известный сногсшибательным ударом, очень крепко попал в голову Усика. Но украинец «съел» этот панч — и впоследствии без особых проблем забрал бой. Так что умение держать удар тоже можно назвать преимуществом Александра. Скорость, выносливость, боксерский IQ — и это тоже в числе сильных качеств украинского боксера. Усика нельзя назвать панчером, но и говорить, что он боксер слабо бьющий, — категорически неверно. Нокаутированный Дюбоа это подтвердит.
Минус Александра — корпус. Это самый верный путь к победе над ним. Дюбоа ударил Усику в район пояса (не ниже пояса), после чего украинец скорчился от боли и взял время на восстановление. Конголезский тяжеловес Мартин Баколи не раз рассказывал, что нокаутировал Александра в спарринге именно ударом в корпус.
Достижения Александра Усика
-
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021 — н.?в.) и The Ring (2022 — н.?в.) в супертяжелом весе.
-
Абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжелом весе.
-
Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2022—2023).
-
Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг).
-
Чемпион мира 2011 года (до 91 кг).
-
Чемпион Европы 2008 года (до 81 кг).
-
Чемпион Украины среди любителей (неоднократно).
-
Лучший профессиональный боксер 2018 года по версии спортивного телеканала ESPN, спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки BWAA, изданий BoxingTalk, Yahoo Sports, WBC.
Личная жизнь Александра Усика
Александр знаком со своей супругой Екатериной (в девичестве — Хмелевская) с детства. Поженились же они в 2009 году. У Александра и Екатерины трое детей: дочь Елизавета (2010 года рождения), сын Кирилл (2013), сын Михаил (2015). В октябре 2023-го стало известно, что Александр и его супруга станут родителями в четвертый раз.
Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик
Долгожданный поединок двух непобедимых супертяжеловесов за звание абсолютного чемпиона мира назначен на 17 февраля 2024 года. Место проведения боя — Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Британец Тайсон Фьюри подходит к встрече с Усиком на рекорде 34-0-1. На кону будет в том числе стоять титул WBC, который Цыганский Король собирается защитить в четвертый раз.
«Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха Цыганского Короля. Усик, ты больше не сможешь бегать как кролик. Ты получишь это!» — пообещал Фьюри в сентябре 2023 года после подписания контракта на бой.