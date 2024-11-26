«Сидит на коле. Полезную еду вообще не ест». Российские боксеры о Тайсоне Фьюри

Воспоминания о Цыганском Короле.

21 декабря в Эр-Рияде пройдет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. В последнее 10 лет мало какие российские боксеры пересекались с Фьюри на сборах. И все же такие есть. Это Владимир Шишкин, выступающий во втором среднем весе, и олимпийский чемпион Евгений Тищенко (бриджервейт). Шишкин не стоял в парах с Фьюри, но был рядом (это 2021 год), так как он и Тайсон тренируются у одного тренера — Шугара Хилла. Тищенко же был спарринг-партнером британца в 2019-м. В интервью «СЭ» они поделились впечатлениями от пребывания в одном лагере с Фьюри.

Владимир Шишкин:

— Фьюри разок в Майами приезжал на месяц, на два. И почти два месяца мы были в Вегасе. Могу сказать, что ментально он очень сильный — на ринге меняется, заводится. А так — он питается ужасно... Одну колу пьет. Из напитков он постоянно на одной коле. Мой мир перевернул! Я посмотрел, как он питается... Полезной еды вообще будто не ест! Бургеры, всякая там... колу пьет. Не придерживается ничего. Но ментально он очень сильный, ментально он воин.

(Тут надо сказать, что Фьюри перед первым боем с Усиком сидел на строжайшей диете. Об этом мы писали здесь.

Евгений Тищенко:

— Первые дни стояли по одному раунду и менялись все время. То есть каждый по четыре раунда. Потом спарринговали по два, по три. Больше четырех не спарринговал никто. Поработать с Фьюри — большой опыт. Посмотреть, как работает его команда, какую работу они проделывают. Мы увидели не все, но делают они очень похожее на то, что и мы. Но всего я не видел. Не видел, как он делает ОФП, как он набирает форму. Я видел только спарринги. Единственное, он очень много спарринговал. Практически по 36 раундов в неделю. Это очень много для супертяжа. Ему спарринги даются проще, чем другим бойцам. У него игровой стиль. Он много не пропускает. Меньше затрачивает усилий.

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Первые спарринги я хорошо проводил. А потом он ко мне приноровился. Мне же со стороны некому было подсказать. Это был самый тяжелый момент — что он ко мне привык быстро. Но цели удивить кого-то не было. До спаррингов с Фьюри я не стоял в парах где-то два месяца. Для меня его лагерь стал отличной возможностью набрать форму.

Его рост был огромной проблемой, потому что я не сталкиваюсь с противниками такого роста в своем дивизионе. Еще он постоянно отклоняет голову назад. У него живот впереди. Все мои более-менее ощутимые попадания были в живот. До головы я практически не доставал.

Он очень подвижный, очень хорошо маневрирует. Фьюри мне рассказал, что, когда он дрался с Кличко, за 12 раундов ни разу не освободился, постоянно был в движении. Он мне сказал, что если я буду такой зажатый, каким я был в спаррингах с ним, то мне будет тяжело драться 12 раундов физически. И ставил в пример свой поединок с Кличко.

В отличие от американцев хорошо выговаривал мое имя Евгений. Он часто пытался завести со мной диалог. Первое время я от диалогов уходил, так как плохо их всех понимал. Но потом оказалось, что те вещи, которые они хотят до меня донести, мне достаточно понятны. Мне было интересно их видение.