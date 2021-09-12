Мечтает, чтобы исчезли все деньги и оружие в мире.

25 сентября Александр Усик (18-0) проведет самый громокипящий поединок в своей боксерской карьере. Его соперником по рингу 62-тысячной арены «Tottenham Hotspur Stadium» станет откормленный деньгами, славой и бешеным промо британец Энтони Джошуа (24-1).

Для украинца помимо всех спортивных регалий бой в Лондоне станет битвой за поколенческое финансовое состояние. До сих пор ни один гонорар Александра в профессиональном боксе не превышал $ 1-1,3 млн чистыми за бой, но за Джошуа украинец, по словам его промоутера Александра Красюка, заработает «миллионы гарантированно и десятки миллионов, если победит».

Конечно, Джошуа — это не просто добродушная денежная корова. Это изумительный боксер, олимпийский чемпион того же года, что и Усик (Джошуа взял золото в супертяжах, украинец — в тяжах), пожалуй, самый мощный атлет в текущем ростере тяжелого веса, функционально одаренный — мы видели, как в поединке против Александра Поветкина британец просто включил вторую передачу в середине боя и немедленно прикончил соперника. В последних встречах он заметно добавил и в маневренном боксировани, перебив того же Энди Руиза в реванше практически одним джебом. Будут на стороне британца в бою с Усиком и габариты — 7 см преимущества в росте, 10 — в размахе рук, и 10 — но уже в килограммах веса (это, как минимум).

Букмекеры видят Джошуа устойчивым фаворитом, предлагая 1,43 на его победу, и 3,00 — на успех Усика. Несмотря на перевес Энтони, коэффициент довольно коварный — за 1,40 — 1,50 легких денег не бывает, нервную систему вам раздраконят по полной программе.

Усику, кстати, позиция андердога достается впервые за всю профессиональную карьеру. Букмекеры всегда давали за его победу сущие пустяки, дважды натянув коэффициент только до 1, 33 (против Гассиева и Гловацкого — две победы уверенными решениями).

Перед первым поединком, где в него верят меньше всего, мы решили покопаться в интервью Александра и собрать подборку из лучших историй и фактов. Ниже — самое интересное.

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Усик — глубоко верующий. Пришел к Богу после того, как его в 10-летнем возрасте лягнул конь

«Пришел к вере сознательно, пошел благодарить Бога за то, что я выжил. Конь меня тогда в голову ударил. Мне 10 лет было, пошел в сельскую церковь. Меня боженька привел, спас меня. А познавать, узнавать, что, откуда — это уже было в 17-18 лет. Исповедовался и причастился я впервые в 20 лет. До этого я не понимал, как можно к батюшке прийти и рассказать все».

Учит дочь не самообороне, а хитрости

«Дочь у меня умеет делать уклон-уклон, два боковых, два прямых, но я учу ее 101-му приему — изматыванию соперника бегом. Девушка — хрупкое создание, какой бы сильной она ни была, но даже если она ударит в пах, это может только усугубить и разозлить какого-то негодяя. Я больше учу ее каким-то хитростям — даже если какой-то момент, кто-то пристает к тебе, скажи: «Да-да, ты такой красивый, две секундочки, пойду для тебя губочки накрашу», и — вжих — стартанула. Это лучше, чем «Так, убери руки, а то я тебе сейчас накидаю».

Как-то прочитал в интернете, что девочка одна, которая занималась боевыми искусствами, шла к себе в машину, какой-то хулиган подошел, говорит ей: «Отдавай ключи». Она начала с ним че-то драться, и он просто убил ее. Воришка убил девочку, которая занималась боевыми искусствами. Женщина — нежное создание, а мужик — грубое. Хотя по каким-то житейским качествам женщина посильнее будет, ну прям реально посильнее".

С Ломаченко познакомился в 15 лет. «Загорелый, жилистый хлопец в боксерках, как у Тайсона»

«У нас был чемпионат Украины по кадетам, до 15 лет, 2003-й год, по-моему. Это был такой маленький, крепенький, жилистый хлопец. Крайне смуглый, очень смуглый. Бе`лгород-Днестровский, Аккерман, солнышко только вылезло — все сразу по улицам бегают. Вот и загорел хлопец. Поразило, что он всех прибивал там — и больших и маленьких.

У него такой стиль был еще — черные боксерки, как у Тайсона, накидка специальная, которую ему отец сделал. Выделялся очень. Мы тогда «Привет-привет», но близко начали общаться с 2007 года, когда завоевали лицензии на Олимпийские игры".

Был шокирован силой Владимира Кличко — тот уронил партнера лицом вперед ударом почти без замаха

«С Владимиром мы когда-то проводили кэмп, я был спарринг-партнером. Меня поразило, когда я смотрел спарринги, и он дал с правой спарринг-партнеру, и тот просто упал лицом вперед. Просто упал вперед, и я так сидел, у меня расширились глаза, я думаю: «Вот это...». Он просто — дук — и человек вперед. Это глубочайший нокаут, когда люди падают вперед, это прям аут. Ну, парень отошел, слава Богу, но...

Еще в лагере у Кличко — если ты опаздываешь на тренировку, ты не заходишь туда. Нельзя прийти в столовую в майке. Нужно приходить вовремя. Приходит к тебе парень, ответственный за спарринг-партнеров, и говорит вам: «Ты первый, ты второй, ты третий». Расписание, кто за кем выходит в спарринг. Тот еще с канатов не вылез, а ты уже должен стоять готовым, потому что минута перерыва между раундами. Идет конкретная работа".

Первую гривну заработал переноской кирпичей

«Отец воспитывал меня строго, учил, что надо стирать самому носки, трусы, всегда чистить обувь, ставить ее на место. Я до сих пор не могу позволить себе выйти куда-то с мятой рубашкой. Я начал работать в 11-12 лет. Пытался как-то зарабатывать деньги, ходил по селу, пытался рубить дрова каким-то бабушкам, которые сами не могли этого сделать. Помню, как заработал свою первую гривну — кирпичи кому-то перенес. Для меня это был такой кошмар радостный: «У меня целая гривна!».

Если думаете, что бойцы UFC получают мало, то вот вам факт — Усик за первый титул чемпиона мира заработал 45 тысяч

«Мое состояние 5 миллионов долларов? Это неправдивая информация. Многие журналисты и некие люди, которые озвучивают наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Если тебе половина с гонорара остается — это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я по деньгам прям заоблачный, что капец. Когда я стал чемпионом мира в 2016-м году, когда я завоевал пояс в Гданьске с Кшиштофом Гловацким, мой гонорар конечный составил 45 тысяч долларов. Что это такое? Некоторые подумали, что миллион, в прессе озвучено было около 300-400 тысяч. Но вот я получил за этот бой 45 тысяч долларов. Хотя, нет, 50. Но с этой суммы я что-то отдавал тем, кто помогал мне.

Вот сейчас Лопес победил Василия Анатолича и подумал, что он будет зарабатывать ярды. Но нет, не все так просто. Я когда абсолютным стал, тоже думал, что вот теперь... Но ничего этого нет. Нет, поймите меня правильно, у меня все в порядке с деньгами, я не жалуюсь, все хорошо. Куда трачу? Я их, конечно, не солю — саморазвитие, недвижимость, бизнес. Развиваю бизнес".

«Дочь пришла со школы, плачет. Какой-то мальчик сказал ей, что у тебя папу убьют в ринге»

«Она как-то пришла со школы, очень расстроенная, плачет. Говорю: «Дочь, что случилось?» — «Мальчик сказал...» и плачет. Короче, какой-то мальчик сказал ей, что типа, ты не боишься, что у тебя папу убьют на ринге. Был же период, когда на ринге пару человек умерло, несколько трагических смертей за год. И для дочери это было таким ударом. Но мы пообщались с ней, я объяснил, что есть такие люди — провокаторы: «Заечка, не переживай, все нормально, я защищаюсь, двигаюсь». Мы поговорили, хороший диалог был».

Может работать над футворком 2,5 часа в день. Считает, что здесь украинцы сильнее американцев

«Вот после Хантера мне говорили: «Ты у него ногами выиграл, откуда у тебя такие ноги?». А ниче, что мы по 2,5 часа в день на челноке двигались вперед-назад? И продолжаем это делать. Американская школа и наша по движению ног отличаются. Американская школа и наша по движению ног отличается. У них «Как удобно — так и бей». Я говорю им: «А шаг назад, шаг вперед, шаг в сторону, когда...» — «Да какая разница, бей как удобно. Будет нога тянуться сзади, ничего страшного — главное, бей». Я опять: «Ножку же нужно правильно поставить». А они нет: «Бей, как хочешь».

Один из самых тяжелых ударов в карьере пропустил в 4-м раунде боя с Гассиевым

«С Гассиевым прилетел мне один серьезный удар — в самом конце 4-го раунда. Анатолий Николаевич сказал: «Выпустил шарики?» — «Да». — «Больше не делай так», — «Хорошо». Это когда шариками жонглируешь и вдруг выпускаешь, падают они. От этого удара у меня был короткий «вкл / выкл». Но промелькнула какая-то дурацкая мысль: «О, держу». Он кинулся на меня, я нырнул, провалил его и подождал. Тут не надо стесняться, если плывешь где-то — задержать, закрутить, даже пусть судья говорит, что ты держишь его. Чем больше времени на восстановление, тем лучше».

На финал Олимпиады его гениально настроил Анатолий Ломаченко

«Я помню историю с Анатолием Николаевичем Ломаченко перед самым финалом Олимпийских игр. Тогда по регламенту Игр на одну пару давалось 45 минут: выход, бой, награждение. Я понимаю по времени, когда я примерно выхожу. Уже переодетый в шортах, в майках, в боксерках — они не зашнурованы. Я их стараюсь зашнуровывать в самый последний момент. Не суеверный, но делаю так. И вот я сидел перед выходом и читал молитвослов. И тут заходит он: «Кушать хочешь?»

Я говорю: «Кушать хочу, но че-нибудь легонькое». — «Банан будешь?».- «Вообще великолепно». — «А чай?» — «И чай, только без сахара. От сахара будет сладость во рту, тяжелее дышать будет». И тут он говорит: «Слушай, ну а если ты не выиграешь золото, что будешь делать?». Я такой: «Да не, в смысле? Я шел к этому, плыл, бежал, летел, полз. Я даже слушать не буду вас. Вы мне это специально говорите». Я уже хотел встать и уйти. Он говорит: «Стой, стой, все нормально. Так случится. Ну вот судьи там...». — «Не хочу даже слышать это». Заткнул уши и пою — та-да-та-да.

Он говорит: «Ладно-ладно. По-другому будем общаться. Смотри, без чего ты в принципе не видишь смысла своей жизни — без супруги (она тогда была беременна вторым ребенком), детей, семьи — или без золотой медали?». Я такой: «Пффф. Золотая медаль — и золотая медаль. А семья — это то, ради чего все я это делаю». И он заканчивает: «Вот твоей семье и нужна золотая медаль»".

Мечтает убрать все оружие и деньги в мире

«Мечтаю о невыполнимых вещах. Я смотрел фильм про Алладина и хотел найти лампу, чтобы потереть ее, и этот чувак бы вышел. Я бы убрал все оружие в мире, которое есть. Подвел бы разговор с синим чуваком [джином] так, чтобы вообще люди задавали вопрос: «Что такое оружие?». Короче, убрать оружие все в мире и деньги все в мире. А что будет разменной монетой? Об этом я не думал (смеется). Просто убрать деньги и всё».

В материале использованы отрывки из интервью Александра Усика ютуб-каналам «Ходят слухи», «USYK17», «Артур Мхитарян», а также выступления боксера перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.