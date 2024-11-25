«Царь не захотел меняться». Костя Цзю пережил тяжелый развод и обрел идиллию со второй женой

Личная драма российского боксера.

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю — многодетный отец. У него три сына и две дочери. Родились дети в разных браках. Расскажем подробнее о дамах сердца звездного российского спортсмена.

Первый брак

Со своей первой супругой Натальей Аникиной Константин познакомился в баре. Тогда девушка работала простым парикмахером. Свадьбу сыграли быстро, так как Косте предложили выгодный контракт в Австралии, и туда он хотел перебраться вместе с любимой женщиной.

Наталье тогда был всего 21 год. Первое время в новой стране далось ей нелегко. К тому же Костя постоянно мотался по свету, а она оставалась одна. Позже к ним в Сидней перебрались родственники боксера, и супруге стало намного легче. Уже через несколько лет Австралия стала для нее домом.

У Кости и Натальи родилось трое детей. В 1994 году на свет появился первенец Тимофей. Сейчас он наиболее известен как Тим Цзю. Мальчик пошел по стопам отца, стал боксером. Он провел 26 боев, 24 из которых завершились победой (17 нокаутом), также у него два поражения. В 1998-м родился Никита. Он тоже боксер и является действующим чемпионом Австралии по версии IBF в первом среднем весе и действующим чемпионом WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Он одержал 10 побед в 10 поединках. И Тим, и Никита выступают под австралийским флагом. О России они знают только по рассказам отца.

В 2004 году супруга подарила Константину дочку Анну. Казалось, что еще надо для счастья? Дети, большие деньги и супруга, которая с нетерпением ждет с тренировок и сборов. Но их семейная идиллия рухнула в одночасье. Причиной стала интрижка боксера, которого всегда окружали красивые девушки. Так одна длинноногая и молоденькая брюнетка завладела вниманием спортсмена во время его участия в телепроекте «Танцы со звездами».

Костя Цзю с первой женой Натальей. Фото Global Look Press

Новая любовь и развод

Константин влюбился в Татьяну Аверину, которая оказалась моложе его на 10 лет и имела сына от первого брака. Однако он не стал вести двойную жизнь, а честно признался во всем жене. Боксер развелся в 2013-м и переехал в Москву к любимой девушке.

Наталья была готова простить мужу предательство и сохранить семью ради детей и 20 лет брака. Она просила родственников боксера образумить Константина. Но Цзю был настроен решительно. При этом он оставил своей первой семье особняк в элитном районе Сиднея, несколько автомобилей, две виллы и весь свой австралийский бизнес. Но это не сгладило обиду. Даже его дети первые несколько лет после развода не общались со спортсменом. Им было обидно за мать, которая страдала от измены любимого супруга.

Правда, после развода Наталья призналась, что их отношения незадолго до развода стали напряженными: «Я не могла столько лет все тащить на себе. Я старалась перестроить психологию Кости, растолковать ему, что теперь, когда у повелителя есть свободное время, он может иногда вставать из мягкого кресла и совершать прогулку в магазин. С этого все и началось. Царь не захотел меняться и требовал от окружающих прежнего почтения и преклонения».

Цзю тоже подтверждал, что их отношения со временем сильно испортились: «Я не хотел обманывать Наташу. Я думаю, что любил ее, просто пришел момент, когда мы перестали понимать друг друга. Я был царем, для которого все делалось. Папа идет спать — все должны молчать. Приоритеты, которые она расставила в своей жизни, были таковы, что царь оказался на пятом, даже шестом месте. Определенная обида была. Пытались высказывать это, но не доходило до ума».

Константин через два года после развода связал все же себя узами брака с Татьяной. Хотя в СМИ их пару бурно обсуждали и даже осуждали. В 2015-м у них родился сын Александр, а через год девочка Виктория. В браке с Татьяной он обрел для себя настоящее счастье. Вместе супруги уже больше 10 лет.

Костя Цзю со второй женой Татьяной. Фото соцсети

Бывший абсолютный чемпиона мира проживает в Москве, ведет активную социальную жизнь, тренирует подрастающее поколение и воспитывает своих младших детей. Кстати, с отпрысками от первого брака он наладил отношения. И, конечно, Цзю поддерживает своих старших сыновей в их спортивной карьере.

Наталья после тяжелого развода замуж больше не вышла. Она продала особняк, где жила с боксером, и переехала в новый дом. В Россию она не вернулась, осталась жить в Австралии. Женщина ведет бизнес и поддерживает форму с помощью спортивных занятий.