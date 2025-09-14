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14 сентября 2025, 12:50

Японского боксера унесли с ринга на носилках после удара головой в лоб от соперника

Павел Лопатко

Японскому боксеру Юни Такаде потребовалась медицинская помощь после того, как он получил удар головой в лоб от соперника, сообщает ТАСС.

Во время поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в минимальном весе в Нагое Рюсэи Мацумото непреднамеренно ударил 27-летнего Такаду головой в лоб в шестом раунде. Пострадавший упал на ринг и не смог подняться самостоятельно, медики унесли его на носилках.

В итоге победу техническим решением присудили 27-летнему Мацумото. По данным Boxrec, теперь у него 7 побед при одном поражении. У Такады — 16 побед и 9 поражений.

Источник: ТАСС
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Юни Такада
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