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Бивол назвал заслуженной победу Кроуфорда над Альваресом

Алина Савинова
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боксер Дмитрий Бивол поздравил американца Теренса Кроуфорда с победой над мексиканцем Саулем Альваресом.

Поединок прошел на турнире в Лас-Вегасе. Кроуфорд победил единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«Это был великолепный бой между двумя легендарными бойцами. Техника, мастерство, IQ и сила! Поздравляю Теренса Кроуфорда с заслуженной победой! Ты это заслужил», — написал Бивол в своих соцсетях.

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей 14&nbsp;сентября.Теренс Кроуфорд — крутой. Победил Канело и стал трижды абсолютным чемпионом

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере и остается непобежденным боксером. Он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.

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Теренс Кроуфорд
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