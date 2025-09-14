Альварес не считает поражение от Кроуфорда настоящим проигрышем

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что не воспринимает исход боя против американца Теренса Кроуфорда как поражение.

На турнире в Лас-Вегасе мексиканец проиграл Кроуфорду единогласным решением судей и не смог защитить титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«Для меня важно быть здесь. Уже само участие делает меня победителем. В боксе всегда есть риск, и я принимаю его», — цитирует Альвареса BoxingScene.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.