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В IBA отреагировали на запрет МОК на работу национальных комитетов с ассоциацией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала на официальном сайте заявление в связи с новостью о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) разослал в национальные олимпийские комитеты (НОК) письмо с требованием не работать с федерациями, которые входят в IBA.

«Международная ассоциация бокса (IBA) решительно осуждает попытку МОК нарушить независимость национальных федераций, которые являются действующими членами IBA. Письмо, отправленное всем национальным олимпийским комитетам (НОК) 30 сентября, свидетельствует о возмутительных политических играх МОК.

IBA вновь заявляет, что у нас нет проблем с олимпийским движением, мы уважаем его ценности, и бокс является неотъемлемой частью этого. Напряженность в отношениях между IBA и МОК была вызвана конфликтом с руководством МОК, которое последовательно ставило свою собственную политическую повестку дня выше олимпийских ценностей и видения. Для IBA это абсолютно неприемлемо, поскольку мы ставим наших спортсменов и тренеров, официальных лиц и членов клуба в самую сердцевину нашего основного бизнеса.

Беспрецедентное давление МОК на эти НОК классифицируется как «прямое вмешательство» в деятельность независимых членов IBA, которые выразили своё демократическое желание быть частью IBA и демократически избранного президента, которому они доверяют», — говорится в заявлении.

МОК отозвал признание IBA в 2019 году.

С конца 2020 года главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.

Бокс
Умар Кремлев
МОК
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