Источник: МОК запретил национальным комитетам сотрудничать с членами IBA

Международный олимпийский комитет (МОК) разослал в национальные олимпийские комитеты (НОК) письмо с требованием не работать с федерациями, которые входят в Международную ассоциацию бокса (IBA), сообщает Inquisitor.

МОК отозвал признание у IBA в 2019 году.

С конца 2020 года главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.