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Бывший чемпион мира по боксу Ковалев планирует завершить карьеру в 2025 году

Алина Савинова
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Сергей Ковалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер Сергей Ковалев в следующем году проведет прощальный бой и завершит карьеру.

«Сергей готов завершить карьеру в ближайшее время, это произойдет в 2025 году. Он проведет прощальный бой и повесит перчатки на гвоздь. Предложения по последнему поединку пока нет, ведутся переговоры», — приводит ТАСС слова представителя боксера.

Ковалев начал активно заниматься боксом в 11 лет в Челябинске под руководством тренера Сергея Новикова. Он был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO. Всего на профессиональном ринге 41-летний спортсмен одержал 35 побед и потерпел 5 поражений. Один бой с его участием завершился ничьей.

Ковалев является первым россиянином, признанным боксером года по версии журнала «Ринг».

Источник: ТАСС
Бокс
Сергей Ковалев
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