В Федерации бокса России назвали шокирующей новость, что боксер Иванов устроил стрельбу в центре Москвы

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала информацию о том боксер Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы.

«Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации», — сказала Кириенко.