Стрельбу у ресторана в Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Мастер спорта, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, сообщает Telegram-канал 112.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске. Тогда пострадавшего с травмами головы госпитализировали в реанимацию.