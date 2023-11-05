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Сегодня, 21:16

Стрельбу у ресторана в Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Виктория Кравченко
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Мастер спорта, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, сообщает Telegram-канал 112.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске. Тогда пострадавшего с травмами головы госпитализировали в реанимацию.

Источник: https://t.me/ENews112/15655
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