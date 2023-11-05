Умер тренер олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева Чапанов

Заслуженный тренер России по боксу, наставник олимпийского чемпиона Рахима Чакхиева Руслан Чапанов скончался на 77-м году жизни.

«Скончался заслуженный тренер России Руслан Чапанов. Федерация бокса России выражает соболезнования и оказывает всю необходимую помощь», — приводит заявление Федерации бокса России ТАСС.

В 2010 году Чапанов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2008 года в Пекине. Также он дважды был удостоен звания заслуженного тренера России — по боксу и кикбоксингу.

Одним из самых известных учеников Чапанова является олимпийский чемпион (2008), серебряный призер чемпионата мира 2007 года Рахим Чакхиев.