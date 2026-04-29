В бою Бивола и Эйферта не будут разыгрывать титул WBO

Чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе не будет поставлен на кон в поединке между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом.

«WBO не санкционировала защиту титула», — цитирует ТАСС представителя WBO.

По данным ТАСС, WBO отказалась санкционировать защиту титула, сославшись на ситуацию на Украине. При этом 35-летний Бивол сохранит за собой пояс этой организации, который завоевал в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым в 2025 году.

Бой пройдет 30 мая в Екатеринбурге. На кону будут стоять титулы Бивола по версиям WBA и IBF, а также пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Бивол на профессиональном ринге одержал 24 победы при одном поражении. У 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.

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