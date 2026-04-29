Турецкого боксера Калкана отстранят от боев из-за драки после поединка с россиянином Гороховым

В Турецкой комиссии профессионального бокса сообщили, что турецкого боксера Эмирхана Калкана дисквалифицируют за произошедшую в ринге драку и поведение его команды после боя против россиянина Сергея Горохова.

«Калкан не сможет некоторое время участвовать в поединках. К нему будет применено наказание», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее 36-летний Горохов победил Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

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