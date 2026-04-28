Шехов проведет бой за статус обязательного претендента на титул WBA против Бетанкура на турнире RCC

Российский боксер Мухаммад Шехов проведет поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в категории до 55,3 кг против Эрни Бетанкура из Венесуэлы на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

Боксерское шоу состоится 30 мая.

Для 26-летнего Бетанкура бой с Шеховым станет 30-м в карьере. Он является чемпионом Венесуэлы среди профи, чемпионом Центральной Америки по версии WBC, чемпионом мира среди молодежи по линии WBO, серебряным чемпионом WBC и владельцем титула WBA Gold.

У 33-летнего Шехова за плечами восемь лет профессиональных боев (15 побед и одна ничья). В случае победы он будет ждать победителя пары Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани, с которым поборется за все четыре титула чемпиона мира.

Главный событием турнира RCC Boxing станет бой россиянина Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.

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