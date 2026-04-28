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28 апреля, 17:22

Шехов проведет бой за статус обязательного претендента на титул WBA против Бетанкура на турнире RCC

Алина Савинова

Российский боксер Мухаммад Шехов проведет поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в категории до 55,3 кг против Эрни Бетанкура из Венесуэлы на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

Боксерское шоу состоится 30 мая.

Для 26-летнего Бетанкура бой с Шеховым станет 30-м в карьере. Он является чемпионом Венесуэлы среди профи, чемпионом Центральной Америки по версии WBC, чемпионом мира среди молодежи по линии WBO, серебряным чемпионом WBC и владельцем титула WBA Gold.

У 33-летнего Шехова за плечами восемь лет профессиональных боев (15 побед и одна ничья). В случае победы он будет ждать победителя пары Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани, с которым поборется за все четыре титула чемпиона мира.

Главный событием турнира RCC Boxing станет бой россиянина Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.

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