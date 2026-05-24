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Усик — Верхувен: сколько получат боксеры за бой 23 мая

Александр Усик заработал за бой в 4 раза больше соперника
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Гонорар украинского бойца Александра Усика за главный бой турнира в Египте против голландца Рико Верхувена составил 47 миллионов долларов.

39-летний украинец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, сохранил пояса WBC, WBA Super, IBF, The Ring и заработал эксклюзивный титул «Короля Нила».

По информации СМИ, Усик получил гарантированные 40 миллионов долларов и еще 7 заработал в виде бонусов за платные трансляции.

Его соперник 37-летний Рико Верхувен заработал 10 миллионов долларов гарантировано и также 7 миллионов долларов PPV.

Теперь на счету Усика 25 побед и 0 поражений в профессиональной карьере. Верхувен потерпел первое поражение в боксе и его рекорд стал — 1-1.

Бокс: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Александр Усик
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