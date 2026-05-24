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Нганну — о поединке Усика и Верхувена: «Сегодня победителем стал Рико. И точка»

Павел Лопатко

Камерунский боец Фрэнсис Нганну поддержал нидерландского боксера Рико Верхувена после его поражения от украинца Александра Усика в поединке за титул WBC в тяжелом весе.

«Поверьте, аутсайдеры никогда не победят, я знаю, но сегодня победителем стал Рико. И точка», — написал 39-летний камерунец в соцсети.

Александр Усик победил Рико Верхувена.Египетская сила Усика. Рико нокаутирован, но не слишком ли это похоже на кино?

Бой 39-летнего Усика и 37-летнего Верхувена был остановлен на последней секунде 11-го раунда. Победителем признали украинского спортсмена.

На счету Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

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Рико Верхувен
Франсис Нганну
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