Верхувен собирается подать апелляцию на остановку рефери в бою с Усиком

Нидерландец Рико Верхувен заявил, что хочет подать апелляцию на остановку поединка против украинца Александра Усика за титул WBC в тяжелом весе.

Судья решил остановить бой в концовке 11-го раунда. В итоге победу присудили Усику — техническим нокаутом. Поединок проходил в египетской Гизе.

«Они остановили бой после гонга. Думаю, мы просто подадим апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Когда подошел рефери, я не был в ауте или что-то в этом роде. Я смотрел на рефери и думал: «Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили». Для меня это было бессмысленно», — заявил Верхувен на видео Boxing News.

Нидерландец отметил, что рефери должен признать свою ошибку.

«Он должен пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел», — добавил он.

У Верхувена два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

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