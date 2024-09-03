Турки Аль-Шейх: «Сделаю все возможное, чтобы устроить реванш между Биволом и Бетербиевым»

Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх отметил, что вне зависимости от исхода боя между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0), он хочет сделать реванш.

«Я с нетерпением жду боя Бетербиев — Бивол и надеюсь, что он состоится. После этого хочу сделать все возможное, чтобы состоялся реванш. Затем есть много достойных бойцов, которые могли бы сразиться с победителем. Например, Дэвид Бенавидес», — сказал саудит talkSPORT.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.