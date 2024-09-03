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Сегодня, 14:30

Чжан Чжилэй: «Дюбуа победит Джошуа»

Давид Хачатрян
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Экс временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилэй (27-2) неожиданно заявил, что Даниель Дюбуа (21-2) одолеет экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Я поддерживаю Дюбуа, потому что он сейчас на пике формы. Он полон энергии, молод и очень мотивирован. В его активе есть яркая досрочная победа над Филипом Хрговичем. Поэтому я верю, что андердог может удивить всех и показать выдающийся результат. Мне не терпится увидеть этот бой.
Я допускаю, что поединок может завершиться нокаутом. На мой взгляд, челюсть Джошуа никогда не была его сильной стороной. Посмотрим, что произойдет на ринге», — сказал китайский боксер BoxNation.

Джошуа и Дюбуа подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Бокс
Даниель Дюбуа
Чжан Чжилэй
Энтони Джошуа
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