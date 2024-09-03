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Сегодня, 12:05

Саламов дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира IBO, обладатель континентальных титулов WBO и IBF, российский тяжеловес Умар Саламов (28-2) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) может выиграть у чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) по очкам.

«У Артура есть все, чтобы выиграть у Бивола досрочно. Единственное возможное препятствие — его возраст. Но даже в таком возрасте он был в отличной форме в последних боях. Если он будет в кондициях, как в последних боях, то Биволу будет непросто. Но если Дмитрий выдержит натиск на протяжении 12 раундов и устоит на ногах, он может выиграть по очкам», — приводит слова Саламова Metaratings.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: MMA.Metaratings
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Саламов
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