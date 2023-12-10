Тищенко сравнил завоевание пояса WBA и золотую медаль Олимпиады

Российский боксер Евгений Тищенко после поединка над немцем Леоном Хартом сравнил завоевание титула чемпиона мира в новой весовой категории «бриджервейт» (до 101,6 кг) по версии WBA и золотую медаль на Олимпиаде.

«Тяжелый труд окупается. Обстановка другая, волнение большое. В бою все видел, но чуть перенервничал. Большая ответственность: мой первый бой за титул, за рубежом, объявляет Майкл Баффер. Вопросы по выступлению есть, но я старался картинку боя держать все 12 раундов, поэтому не форсировал события. В средних раундах немного экономил силы, слава богу, удалось завершить поединок досрочно. Пока золотая медаль Олимпиады определенно круче завоеванного пояса, но я еще сделаю здесь историю. Это не конец», — приводи слова Тищенко РИА «Новости».

Тищенко одержал победу в 6-м раунде. Россиянин попал Харту в печень, после чего немец упал на настил и не смог подняться.

Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA в новой весовой категории — bridgerweight (до 101,6 кг). Россиянин является олимпийским чемпионом Рио-2016 в тяжелом весе.