Батыргазиев победил Альвареса в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA»

Российский боксер, олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» победил кубинца Ласаро Альвареса.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Батыргазиева решением судей (98:92, 97:93, 97:93). Россиянин стал обладателем первого в истории профессионального пояса IBA в весе до 60 кг.

«Ночь чемпионов IBA» прошел в Дубае. На счету Батыргазиева 11 побед в профессиональном боксе и 0 поражений, у Альвареса — 6 побед и одно поражение.