Тим Цзю прокомментировал поражение от Фундоры

Австралийский боксер Тим Цзю признал, что уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке за титул чемпиона в первом среднем весе.

Бой проходил на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США) 20 июля. Поединок завершился в восьмом раунде после того, как команда Цзю приняла решение сдаться.

«Я выложился на все 100 процентов. Поздравляю Себастьяна Фундору, который сегодня был лучше», — написал Цзю в соцсетях.

30-летний Цзю в профессиональном рекорде имеет 25 побед и три поражения. У 27-летнего Фундоры — 23 победы, одна ничья и одно поражение.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.