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20 июля 2025, 12:03

Ломаченко обратился к Усику после его победы над Дюбуа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Боксер Василий Ломаченко
Василий Ломаченко.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика с победой над британцем Даниелем Дюбуа.

Усик победил нокаутом в пятом раунде стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Даниэль Дюбуа и&nbsp;Александр Усик.Усик остается непобежденным. Второй раз остановлен Дюбуа

«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства! Лучший!» — написал Ломаченко в соцсетях.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.

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Александр Усик
Василий Ломаченко
Даниель Дюбуа
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