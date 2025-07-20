Ломаченко обратился к Усику после его победы над Дюбуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко поздравил соотечественника Александра Усика с победой над британцем Даниелем Дюбуа.

Усик победил нокаутом в пятом раунде стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства! Лучший!» — написал Ломаченко в соцсетях.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.