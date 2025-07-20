Бой 46-летнего Пакьяо и Барриоса завершился вничью

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в поединке боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) встречался с мексиканцем Марио Барриосом.

Бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC завершился вничью. Пакьяо проводил первый поединок за четыре года.

46-летний Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил три боя вничью. На счету 30-летнего Барриоса — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и две ничьих.