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19 июля 2025, 05:28

Тим Цзю оказался тяжелее Фундоры

Евгений Козинов
Корреспондент

В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед вечером профессионального бокса Premier Boxing Champions.

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю оказался тяжелее своего соперника по соглавному бою вечера чемпиона мира по версии WBC американца Себастьяна Фундоры — 69,5 кг и 69,2 кг соответственно.

Вечер бокса пройдет в ночь с 19 на 20 июля по московскому времени. В главном поединке на ринг выйдут Мэнни Пакьяо (66,6 кг) и Марио Барриос (66,3 кг).

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Марио Барриос
Себастьян Фундора
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Мэнни Пакьяо
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