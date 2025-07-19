Александр Усик — Даниэль Дюбуа: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию

Украинский боксер Александр и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Поединок состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия, Великобритания), начало — ориентировочно в 1.00 по московскому времени 20 июля.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира и титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring.

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат реванша Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Первый поединок Усика и Дюбуа состоялся в ночь с 26 на 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер нокаутировал британца в девятом раунде.

38-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. Рекорд боксера — 23 победы и 0 поражений.

27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. В профессиональной карьере у него 22 победы и 2 поражения.