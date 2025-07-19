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19 июля 2025, 00:40

Папин оказался легче Ровчанина перед вечером бокса в Москве

Евгений Козинов
Корреспондент

В Москве прошла церемония взвешивания участников вечера бокса, который пройдет 19 июля в Международном центре бокса. Почетным гостем церемонии стал бывший боксер Александр Поветкин.

«Думаю, что нас ждут интересные бои, потому что и у Алексея Папина, и у Алексея Егорова очень сильные соперники. Зрелищные должны быть поединки, это самое главное. Не будет такого подарка, чтобы вышел кто-то, ударил и все. Вообще, с радостью сам провел бы бой. Но пока посмотрю на бои Папина и Егорова», — отметил Поветкин.

Результаты взвешивания
Андеркард

Мухаммад Висакаев (Россия, 64,6) — Денис Каньшин (Россия, 64,3)

Санжай Сейдакматов (Киргизия, 56,35) — Шохбозбек Толибжонов (Узбекистан, 56,7)

Алмаз Орозбеков (Киргизия, 69,5) — Павел Мамонтов (Россия, 67,9)

Азнаур Калсынов (Россия, 59,2) — Бургут Ходжабоев (Узбекистан)

Караматулло Шарипов (Таджикистан, 77,3) — Константин Тарарышкин (Россия, 75,3)

Максим Плешков (Россия, 66,5) — Артем Пугач (Россия, 66,85)

Эрик Хачатрян (Россия, 71,7) — Игорь Тихонов (Россия, 70,6)

Алексей Шендрик (Сербия, 67,45) — Тихон Нетесов (Россия, 67,4)

Исмат Гулиев (Азербайджан, 71,9) — Исса Манянза (Танзания, 71,2)

Главные бои

Алексей Егоров (Россия, 90,3) — Обаро Эрададжае (Нигерия, 86,95)

Алексей Папин (Россия, 99,35) — Мильжан Ровчанин (Сербия, 103,85)

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Алексей Папин
Мильжан Ровчанин
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