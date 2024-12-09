Суд вынесет приговор по делу бойца Ивана Емельяненко 19 декабря

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что суд объявит приговор по делу российского бойца Ивана Емельяненко 19 декабря.

«Суд огласит приговор 19 декабря. Иван находится в Старом Осколе и ограничен в свободе», — сказал Хрюнов ТАСС.

Ранее сообщалось, что против Емельяненко возбудили уголовное дело после его участия в потасовке. Ивану Емельяненко 36 лет. Он младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько боев в ММА и боксе.