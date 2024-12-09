Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:44

Суд вынесет приговор по делу бойца Ивана Емельяненко 19 декабря

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что суд объявит приговор по делу российского бойца Ивана Емельяненко 19 декабря.

«Суд огласит приговор 19 декабря. Иван находится в Старом Осколе и ограничен в свободе», — сказал Хрюнов ТАСС.

Ранее сообщалось, что против Емельяненко возбудили уголовное дело после его участия в потасовке. Ивану Емельяненко 36 лет. Он младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько боев в ММА и боксе.

Источник: ТАСС
Иван Емельяненко
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Внук Мохаммеда Али может провести поединок в России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости