Субханкулов 24 апреля в Уфе проведет претендентский бой по версии IBF против Усмонова

Российский боксер Артур Субханкулов проведет претендентский поединок по версии IBF в легком весе против Баходура Усмонова из Таджикистана. Бой пройдет 24 апреля в Уфе.

34-летний Субханкулов одержал 11 побед на профессиональном ринге. В феврале в Москве он техническим нокаутом в десятом раунде победил филиппинца Верджила Витора и завоевал пояс IBF Asia. Уроженец Уфы занимает восьмое место в рейтинге IBF и 12-е — в рейтинге WBA.

У 28-летнего Усмонова 12 побед. Он владеет поясом IBA.PRO Intercontinental, занимает 11-ю строчку в рейтинге IBF, третью — в рейтинге WBA и 10-ю — в рейтинге WBC.

Также в рамках турнира в Уфе свои 10-раундовые титульные поединки проведут россияне Азалия Аминева и Данис Габдрафиков. Трёхкратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева в бою за пояс WBA Asia в первом полусреднем весе встретится с Синтией Огунсемилоре (8-0, КО 2) из Нигерии. Данис Габдрафиков (5-0, КО 2) оспорит титул WBA Asia East в полусреднем весе против Рахата Сейтжана (10-0, КО 6) из Казахстана.