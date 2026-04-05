Тим Цзю может провести свой следующий бой в США

Промоутер Джордж Роуз рассказал о месте проведения следующего поединка австралийского боксера Тима Цзю.

— Цзю — Спенс пройдет в Австралии или США?

— Я люблю Даллас и люблю Лас-Вегас. Но мне также нравится организовывать громкие бои для австралийской публики. Я буду рад любому варианту, меня вдохновляет возможность проводить поединки такого уровня с участием классных боксеров.

Но все стороны будут понимать, что бой в Австралии всегда дает преимущество местным боксерам. Австралийская публика очень активно поддерживает своих земляков. А такое преимущество может стать решающим фактором в напряженном поединке, — сказал Роуз в интервью Джею Маккалистеру.

5 апреля Цзю одержал победу над албанцем Денисом Нурджей в поединке на боксерском турнире в австралийском городе Вуллонгонг.

31-летний боксер завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. На счету Цзю теперь 27 побед (18 нокаутом) при трех поражениях. Он одержал третью победу в шести последних поединках.