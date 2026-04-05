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Бивол прибыл в Турцию для подготовки к бою с Айфертом

Отдел единоборств «СЭ»

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (Россия) отправился в Турцию для подготовки к бою с немцем Михаэлем Айфертом на турнире RCC в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Вместе с Биволом в Турцию прибыли спарринг-партнер Руслан Бикменов и тренер Геннадий Машьянов.

Поединок Бивол — Айферт возглавит вечер бокса на турнире RCC 30 мая в Екатеринбурге.

Последний бой россиянин провел в феврале 2025 года, победив в реванше соотечественника Артура Бетербиева.

35-летний Бивол одержал 24 победы при 1 поражении в профессиональной карьере. У 28-летнего Айферта 13 побед и 1 поражение.

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Дмитрий Бивол
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