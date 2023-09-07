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Сегодня, 12:05

Сергей Ковалев: «Я потерял 10 миллионов долларов на бизнес-проектах»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) признался, что стал больше времени уделять финансовой грамотности, так как в прошлом потерял много денег на бизнес-проектах.

«Я потерял 10 миллионов долларов. А как это было? Сейчас расскажу, — заявил Ковалев в видео, опубликованном в соцсетях. — С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые мне вскружили голову. Естественно, я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много друзей «присосок» с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно, охотно вкладывался. И по итогу они все были просто сказками про белого бычка.
Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что у меня не было времени этим заниматься. Я всегда и все время уделял только боксу. В принципе, я в нем и добился успехов. В один из моих последних проектов я вложил кучу денег и по финалу угорел. И финансово, и потерял друзей, и отношения, и партнеров. Так как у меня сейчас много свободного времени, я занимаюсь финансовой грамотностью, чтобы не влипать больше в такие истории».

Ковалев в последнем бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для 40-летнего россиянина этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Бокс
Сергей Ковалев
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