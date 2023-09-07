Деонтей Уайлдер назвал Мохаммеда Али своим кумиром: «Он рисковал своей жизнью ради нашего удовольствия»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) признался, что его кумиром является бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Мохаммед Али (56-5).

«Сейчас чернокожему человеку тяжело, у нас у всех посттравматический синдром, когда мы вышли из утробы матери, в той среде, в которой мы выросли, — сказал Уайлдер в интервью The Outlaw Show. — Просто невероятно видеть то, что он [Али] сделал в те времена, а он был великолепен на ринге, он устроил невероятное шоу, которое служило его величию.

Он рисковал своей жизнью ради нашего удовольствия. Он получил уважение и любовь от людей по всему миру, от людей всех национальностей, независимо от цвета кожи, пола, размера, положения. Его любили за то, каким человеком он был, за ту работу, которую он выполнял в обществе, за то бескорыстие, которое он оказывал людям. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, он один из моих наставников, мой кумир в боксе».

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).