Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на бой Кроуфорда и Альвареса: «Теренс заставит Канело выглядеть ребенком»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) уверен, что абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) побьет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

«Теренс Кроуфорд побьет Канело в любое время, — сказал Де Ла Хойя в интервью FightHubTV. — В любое время. Потому что, как я уже говорил, большой талантливый парень побьет маленького талантливого бойца, но Теренс Кроуфорд не маленький. Теренс — большой парень. Если он захочет, он сможет выступать во втором среднем весе.

Он заставит Канело выглядеть ребенком. Я опираюсь на свой боксерский опыт. Хочу ли я, чтобы Канело победил? Да. Знаете, я продвигал Канело и хочу для него самого лучшего. Я хочу лучшего для любого бойца. Но с точки зрения промоутера, с точки зрения эксперта, с точки зрения бойца... Не забывайте, что у меня 10 мировых титулов в шести дивизионах... С этой точки зрения Кроуфорд покажет мастер-класс.

Талант — это только талант. Кроуфорд — большой парень. Кроуфорд выше Канело. Кроуфорд может набрать массу до размеров Канело. Но разница будет заключаться в таланте, в ногах. Посмотрите на работу ног Канело — он словно шагает по цементу. Посмотрите на работу ног Кроуфорда — его футворк координирует с верхней частью тела. Его работа ног просто невероятна. Он знает, как держать дистанцию».

Ранее Кроуфорд допустил, что поднимется во второй средний вес ради боя с Альваресом. Мексиканец, в свою очередь, усомнился в достижениях Кроуфорда.